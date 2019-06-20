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20 июня, источник: Sport24

В Минске стартуют вторые в истории Европейские игры: сборная России снова будет всех побеждать

Наши спортсмены не оставят соперникам ни единого шанса.

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Источник: РИА "Новости"

Уже завтра в Минске стартуют вторые Европейские игры — турнир, который сделает Белоруссию центром европейского спорта. По крайней мере, такова задумка. Sport24 рассказывает, что же это вообще такое, Европейские игры, стоит ли следить за соревнованиями и кто будет участвовать.

Место проведения

За месяц до первых Европейских игр, которые проходили в Баку, было объявлено, что вторые Игры пройдут в Голландии, причем в семи городах. Но спустя 4 недели Нидерланды от идеи проведения отказались. В ноябре 2015-го хозяйкой вторых Европейских игр назвали Россию, однако именно в это время в отношении наших спортсменов начались многочисленные антидопинговые расследования, вследствие чего МОК рекомендовал не проводить в нашей стране крупные спортивные мероприятия. Турнир у России отобрали и передали право проведения Белоруссии.

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Соревнования

Называть Игры в Минске Олимпиадой для европейцев будет не совсем правильно, и на это есть несколько причин. Если 4 года назад на первой Европиаде было 30 видов спорта, то в Минске атлеты будут соревноваться лишь в 15. Главная особенность — виды спорта выбирает страна-хозяйка. Если сравнить с Играми четырехлетней давности, то в программе соревнований мы не увидим все водные дисциплины (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло), волейбол, фехтование, тхэквондо, триатлон, маунтинбайк и ВМХ-гонку. Такие допущения направлены на минимизацию затрат и достижение максимальной позиции принимающей страны в медальном зачете.

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Деньги

Игры в Баку обошлись организаторам в $1,12 млрд, белорусы же потратят около $150 млн (по предварительным оценкам). На сегодняшний день продано свыше 160 тыс. билетов из 250 тыс. возможных, причем 20 тыс. купили иностранцы. Для зарубежных гостей организаторы постарались создать максимальные удобства: безвизовый режим, болельщиков будут бесплатно доставлять на некоторые соревнования.

Для привлечение большего количества зрителей организаторы провели неплохую рекламную компанию: информация распространялась по дипломатическим каналам, были показаны ролики на Euronews, об Играх писали в государственных СМИ. Основными же доходами для организаторов должны стать продажи телеправ, билетов и лицензий на выпуск сувенирной продукции с символикой соревнований.

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Сборная России

Наша команда привезла в Минск самую многочисленную делегацию — 225 спортсменов. Все российские атлеты будут выступать в экипировке с национальной символикой, в случае победы будет звучать российский гимн. В состав сборной России вошли как олимпийские чемпионы, так и те, для которых Игры станут первым важным стартом в карьере. Главной звездой нашей команды является Русский танк — борец Абдулрашид Садулаев, который к 23 годам выиграл уже все возможные титулы.

В стрельбе у нас выступит олимпийский чемпион Афин-2004 Алексей Алипов, которому в августе исполнится уже 44 года. А в художественной гимнастике несколько раз зажжет на ковре 8-кратная чемпионка мира Дина Аверина.

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Стоит ли смотреть Европейские игры?

Если вы соскучились по победам наших спортсменов и каждодневному звучанию русского гимна, то определенно — да. С огромной долей вероятности россияне с отрывом выиграют медальный зачет. Но если вы, к примеру, фанат плавания или баскетбола, то соревнования в Минске вас вряд ли привлекут.

Можно ли считать Европейские игра Олимпиадой для европейцев? Нет. Хотя бы потому, что в программе нет большинства олимпийских видов спорта. Однако для многих спортсменов Европиада — реальная возможность как-то заявить о себе, сделать серьезный шаг к созданию успешной карьеры, Игры четырехлетней давности подарили миру несколько новых звезд мирового спорта. Но это уже другая история.

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