Какие виды спорта могут стать медальными для белорусов на II Европейских играх

Художественная гимнастика всегда входила в число многообещающих видов спорта для белорусской команды на самых крупных турнирах. На I Европейских играх в Баку в 2015 году Мелитина Станюта и команда в групповых упражнениях завоевали шесть наград. Программа в этом виде спорта немного изменена, но Екатерина Галкина, которая выступит в индивидуальном многоборье, обновленная после Олимпиады в Рио-де-Жанейро команда в групповых упражнениях способны порадовать болельщиков в «Минск-Арене».

«Учитывая насыщенную программу Европейских игр, мы вправе рассчитывать на качество медалей. Белорусские спортсмены прошли хорошую подготовку, в Минске будут представлены виды спорта, в которых у нас есть высокие достижения. Перед стартами много общался с тренерами национальных сборных, и они заверили, что на домашнем форуме спортсмены покажут лучшие результаты в сезоне», — отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Награды белорусской сборной на предстоящих соревнованиях могут обеспечить сразу несколько видов.

Особое внимание в первые дни будет приковано к самбо. В составе белорусов мировые звезды этого вида спорта: победитель I Европейских игр в Баку Степан Попов, трехкратная чемпионка мира Татьяна Мацко, а также опытные Андрей Казусенок, Юрий Рыбак, Ольга Намазова. Медали в самбо будут разыграны 22 и 23 июня во Дворце спорта.

Гребной канал в Заславле должен помочь добиться успеха белорусским байдарочникам и каноистам. Подопечные Владимира Шантаровича всегда настроены только на пьедестал почета, не станут исключением и предстоящие старты, на которые гребцы прошли жесткий отбор, а без такого подхода, по мнению главного тренера, в профессиональном спорте добиться высоких результатов невозможно. «На II Европейские игры не без проблем пробились несколько ведущих атлетов, ветеранов сборной. К примеру, олимпийский чемпион Роман Петрушенко в дуэте с Виталием Белько уступил на 500 м более молодым Стасу Дайнеко и Владиславу Литвинову. Конкуренция должна быть постоянной. Роман Петрушенко и Виталий Белько попробуют себя на дистанции в 1000 м. Вся команда очень ответственно подошла к предстоящим Европейским играм, а главные надежды мы связываем с Ольгой Худенко, Мариной Литвинчук, хорошие шансы подняться на пьедестал почета у Артема Козыря и Олега Юрени. Команда гребцов постарается порадовать болельщиков, которые приедут на соревнования», — рассказал Владимир Шантарович.

Четыре года назад в Баку наибольшее количество наград (восемь) в копилку белорусской команды принесли борцы. Именно они сменят самбистов на коврах минского Дворца спорта 25 июня. Первую медаль для белорусской команды принес в 2015 году Сослан Дауров, который вновь готов пройти путь от квалификации до финала. Одним из фаворитов турнира выглядит женская команда по борьбе, где собраны титулованные Василиса Марзалюк, Мария Мамошук, Ирина Курочкина и Ванесса Колодинская.

Обещают блеснуть на центральных улицах Минска велосипедисты. Соревнования на шоссе станут зрелищными и увлекательными. Поболеть можно будет за многих белорусов, которые стартуют на Октябрьской площади 22, 23 и 25 июня. Однако особые переживания могут вызвать чемпионка I Европейских игр в Баку Алена Омелюсик, восстановившаяся после тяжелой травмы, обладатель золотой медали Баку, а также чемпион мира 2015 года Василий Кириенко. Способны удивить велогонщики и на треке велодрома «Минск-Арены». В этом виде постарается доказать лидерский статус Евгений Королек, а у женщин готовы побороться за награды Татьяна Шаракова и Инна Савенко.

После церемонии открытия II Европейских игр легендарный стадион «Динамо» будет отдан в распоряжение легкой атлетики. Турнир по этому виду спорта станет украшением спортивного форума. Соревнования пройдут в новом формате (динамичная легкая атлетика (DNA)), который позволит держать болельщиков в напряжении на протяжении всех соревнований. Этот формат пока лишь тестируется, но может войти в программу многих международных турниров.

На дорожки и секторы стадиона «Динамо» выйдут хорошо известные любителям королевы спорта спортсмены Анастасия Мирончик-Иванова, Максим Недосеков, Кристина Тимановская, Эльвира Герман, которые способны завоевать награды как в личных первенствах, так и в командных.

Ценителям спорта нельзя пропустить в Минске выступление и настоящей легенды мирового настольного тенниса Владимира Самсонова. Опытный 43-летний игрок пока не думает о завершении карьеры, а настраивается на Олимпиаду в Токио. Пропуск на главные старты четырехлетия он может получить уже в столице Беларуси, если сумеет попасть в тройку призеров одиночного разряда. В Баку он стал серебряным призером Игр, а на Олимпиаде в Рио занял обидное четвертое место, поэтому вполне понятно желание Владимира, в коллекции которого нет только олимпийской медали, отправиться в 2020 году в Токио.

Талантливых атлетов в белорусской команде на II Европейских играх будет немало. Праздник спорта, на который приехали в столицу Беларуси 4 тыс. спортсменов обещает стать интересным и захватывающим.

Во время II Европейских игр будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования пройдут на 12 аренах Минска. Помогать в проведении масштабного спортивного форума будут 8 тыс. волонтеров.