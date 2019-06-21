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21 июня, источник: ТАСС

Российский олимпийский университет и НОК Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Российский международный олимпийский университет (РМОУ) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии подписали договор о сотрудничестве.

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Источник: AP 2019

Церемония состоялась в рамках торжественного открытия Дома болельщиков сборной России на II Европейских играх. Участие в подписании соглашения приняли ректор РМОУ Лев Белоусов, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Белоруссии Виктор Лукашенко, а также глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«НОК Белоруссии уделяет большое внимание развитию олимпийского образования у себя в стране. Мы рады, что можем подписать этот документ, уже более 50 наших специалистов прошли обучение в этом университете. Говорю большое спасибо и надеюсь, что тот опыт и знания, которые получат в этом учебном заведении, послужат развитию олимпийского движения как в нашей стране, так и в России», — заметил Лукашенко.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, 3600 спортсменов из почти 50 стран разыграют 200 комплектов медалей.

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