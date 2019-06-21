Российский олимпийский университет и НОК Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

«НОК Белоруссии уделяет большое внимание развитию олимпийского образования у себя в стране. Мы рады, что можем подписать этот документ, уже более 50 наших специалистов прошли обучение в этом университете. Говорю большое спасибо и надеюсь, что тот опыт и знания, которые получат в этом учебном заведении, послужат развитию олимпийского движения как в нашей стране, так и в России», — заметил Лукашенко.