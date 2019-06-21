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21 июня, источник: Спорт РИА Новости

Лукашенко: Путин планирует приехать на закрытие Европейских игр в Минске

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует приехать в Минск на церемонию закрытия Европейских игр, которая пройдет 30 июня в белорусской столице.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Как договаривались мы с президентом России, вы посмотрите на работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений (Белоруссии и России — ред.) и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем. Примерно такой был оговорен график, что мы как раз встречаемся после заседания правительств (Лукашенко и Медведев — ред.), затем он планирует приехать на закрытие, мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Он добавил, что «уже когда будет форум регионов на родине у вас, мы с ним … дополнительно обсудим».

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