Лукашенко: Путин планирует приехать на закрытие Европейских игр в Минске

«Как договаривались мы с президентом России, вы посмотрите на работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений (Белоруссии и России — ред.) и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем. Примерно такой был оговорен график, что мы как раз встречаемся после заседания правительств (Лукашенко и Медведев — ред.), затем он планирует приехать на закрытие, мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.