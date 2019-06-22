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22 июня, источник: ТАСС

Колобков с рабочим визитом посетил Смоленскую область

ТАСС, 22 июня. Министр спорта России Павел Колобков посетил Смоленскую область с рабочим визитом, в рамках которого он ознакомился со спортивной инфраструктурой региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Программа рабочей поездки Колобкова началась с посещения сквера Памяти героев, где он и губернатор Смоленской области Алексей Островский возложили цветы к Вечному огню, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Первым спортивным объектом, который посетил министр спорта, стал дворец спорта «Юбилейный», в состав которого входят ледовая арена с трибунами на 1,3 тыс. мест, универсальный игровой зал для занятий и соревнований по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол, теннис, мини-футбол), бассейны, тренажерный зал и зал для занятий танцами. Островский рассказал Колобкову о планах по созданию на базе спортивного объекта реабилитационного спортивного центра.

После этого Колобков и Островский посетили подведомственную Министерству спорта России Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, на площадках которого регулярно проводятся спартакиады Союзного государства России и Белоруссии, фестивали среди спортивных команд вузов страны, всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» и по хоккею «Золотая шайба» и другие спортивные мероприятия. Также Колобков и Островский провели встречу со спортивным активом Смоленской области, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития спортивной отрасли региона.

Кроме того, министр спорта и глава Смоленской области побывали в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени Василия Тихонова по конному спорту, располагающейся в поселке Одинцово. Колобков ознакомился с работой школы, а также обсудил с губернатором региона тему ее возможной передачи в федеральную собственность.

«Власти Смоленской области уделяют много внимания развитию физической культуры и спорта в регионе, есть интересные инициативы и проекты, — сказал Колобков. — По данным статистики сегодня на Смолещине показатель систематически занимающихся спортом составляет более 34%, в основном это дети и молодежь. Для достижения показателя 55% необходимо усилить работу со взрослым населением, особенно гражданами старшего возраста, убежден, с этой задачей регион справится».

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