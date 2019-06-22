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22 июня, источник: ТАСС

Поздняков: Российские спортсмены создали хороший задел в первый день Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Большое количество медалей в первый день II Европейских игр в Минске стало хорошим заделом для сборной России. Об этом в пятницу на церемонии чествования победителей и призеров соревнований в Доме болельщиков сборной России заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

В первый день Европейских игр российские спортсмены завоевали 18 медалей — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

«Этот день ознаменован 18 медалями, завоеванными нашими великолепными спортсменами. Хотел бы поздравить наших чемпионов, призеров и их тренеров. Очень важно, что в первый день соревнований наша сборная добилась такого серьезного задела на будущее. Сегодня был длинный день, наши стрелки первые выиграли золото, сделали почин, который подхватили представители других видов спорта, очень важно, что мы являемся безусловными лидерами общекомандного зачета», — заявил Поздняков.

«Как начнешь турнир, так и нужно его продолжать. Важно, что удалось так здорово стартовать. Девять золотых медалей — это хороший показатель, которого мы добились. Думаю, что представители других видов спорта будут выступать так же уверенно», — добавил он.

II Европейские игры завершатся 30 июня.

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