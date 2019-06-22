Поздняков: Российские спортсмены создали хороший задел в первый день Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

В первый день Европейских игр российские спортсмены завоевали 18 медалей — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

«Этот день ознаменован 18 медалями, завоеванными нашими великолепными спортсменами. Хотел бы поздравить наших чемпионов, призеров и их тренеров. Очень важно, что в первый день соревнований наша сборная добилась такого серьезного задела на будущее. Сегодня был длинный день, наши стрелки первые выиграли золото, сделали почин, который подхватили представители других видов спорта, очень важно, что мы являемся безусловными лидерами общекомандного зачета», — заявил Поздняков.

«Как начнешь турнир, так и нужно его продолжать. Важно, что удалось так здорово стартовать. Девять золотых медалей — это хороший показатель, которого мы добились. Думаю, что представители других видов спорта будут выступать так же уверенно», — добавил он.