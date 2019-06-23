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23 июня, источник: ТАСС

Новая штаб-квартира МОК стоимостью $145 млн открылась в Лозанне

ЛОЗАННА /Швейцария/, 23 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье торжественно открыл свою новую штаб-квартиру. Здание, на строительство которого ушло $145 млн, получило название «Олимпийский дом», оно расположилось рядом со старым офисом организации.

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Источник: AFP 2019

Открытие Олимпийского дома приурочено к 125-летию МОК, который был создан 23 июня 1894 года французом Пьером де Кубертеном. Олимпийский дом позволит 500 сотрудникам МОК работать в одном месте, до его открытия организация арендовала в Лозанне четыре офиса в разных частях города.

«Когда мы приступили к реализации строительства нового дома, мы хотели, чтобы это было больше, чем просто еще одно офисное здание, — сказал президент МОК Томас Бах. — При этом, конечно, мы хотели собрать под одной крышей всех: и олимпийскую семью, и весь персонал МОК. В этом смысле Олимпийский дом — это отражение нашего единства».

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В церемонии открытия здания приняли участие 700 гостей, в том числе президент Швейцарии Ули Маурер, члены МОК, представители 206 национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, более 30 победителей и призеров Игр.

Решение о строительстве новой штаб-квартиры было принято в 2012 году. В его создании приняли участие датские и швейцарские архитекторы. Олимпийский дом получил ряд международных сертификатов, которые свидетельствуют, что здание является одним из самых экологичных в мире. При этом МОК удалось сэкономить существенную часть средств, поскольку изначально на новый офис планировалось потратить порядка $200 млн.

Шато де Види, где располагалась штаб-квартира МОК с 1968 года, соединено с Олимпийским домом переходом. Дом XVI века был сохранен, поскольку внесен в список памятников истории.

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