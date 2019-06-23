Новая штаб-квартира МОК стоимостью $145 млн открылась в Лозанне
ЛОЗАННА /Швейцария/, 23 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье торжественно открыл свою новую
ЛОЗАННА /Швейцария/, 23 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье торжественно открыл свою новую
Открытие Олимпийского дома приурочено к 125-летию МОК, который был создан 23 июня 1894 года французом Пьером де Кубертеном. Олимпийский дом позволит 500 сотрудникам МОК работать в одном месте, до его открытия организация арендовала в Лозанне четыре офиса в разных частях города.
«Когда мы приступили к реализации строительства нового дома, мы хотели, чтобы это было больше, чем просто еще одно офисное здание, — сказал президент МОК Томас Бах. — При этом, конечно, мы хотели собрать под одной крышей всех: и олимпийскую семью, и весь персонал МОК. В этом смысле Олимпийский дом — это отражение нашего единства».
В церемонии открытия здания приняли участие 700 гостей, в том числе президент Швейцарии Ули Маурер, члены МОК, представители 206 национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, более 30 победителей и призеров Игр.
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Шато де Види, где располагалась