Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине — зимняя.