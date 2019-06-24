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19:28 (мск), источник: ТАСС

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

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Источник: Reuters

На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине — зимняя.

Стокгольм был олимпийской столицей в 1912 году, спустя 46 лет город также принял олимпийские соревнования по конному спорту, поскольку их было невозможно провести в австралийском Мельбурне. Шведская столица претендовала на проведение летней Олимпиады 2004 года, которая в итоге прошла в Афинах.

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