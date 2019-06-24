Зимние игры-2026 пройдут в Италии. Так решил МОК

Источник: Спорт-Экспресс

Зимняя Олимпиада возвращается в Европу. Игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также решение было принято сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, в которой также принял участие глава ОКР Станислав Поздняков. Итальянцы победили совместную заявку от шведских Стокгольма и Оре, к которой также присоединилась латвийская Сигулда. Точные результаты голосования пока не сообщаются, но очевидно, что борьба была плотной. Теперь получается, что зимняя Олимпиада пройдет в Италии уже в третий раз — после Турина-2006 и Кортина-д'Ампеццо-1956. Ближайшие зимние Олимпийские игры, напомним, пройдут в Пекине в 2022 году.

Итальянцы были фаворитами

Хэштегом этого голосования стали «минимализм» и «возврат к традициям». Со вторым все понятно: после трех подряд экспериментальных олимпийских столиц МОК захотел вернуться к проверенным временем европейским городам. Ведь с экспериментами далеко не все получилось. Олимпиаду-2014 принимал Сочи, где почти все объекты пришлось строить с нуля, что привело к рекордным даже по меркам МОК затратам. А уж о последующем допинговом скандале даже вспоминать не хочется.

В 2018 году зимние Игры приехали в корейский Пхенчхан, который, если честно, по большей части похож скорее на поселок городского типа, чем на столицу Олимпиады. Временные объекты, дикий холод и пустые трибуны — в общем, антураж получился так себе. Теперь вся надежда на Пекин-2022, где должно быть очень круто, но снова с азиатским колоритом.

Так что президент Бах еще перед началом заявочной кампании сказал, что на Игры-2026 будет рассматривать только европейские города с большими традициями. Еще одно требование касалось минимизации затрат: МОК стало очевидно, что если бесконечно раздувать бюджеты заявочных и организационных комитетов, вскоре желающих принимать Олимпиады просто не останется. По данным МОК, расходы заявочных комитетов теперь снизились на целых 75 процентов.

Если раньше ценилась максимальная компактность в расположении объектов, теперь их допустимо располагать в разных городах и даже в разных странах. Так, шведы решили, что смысла строить у себя санно-бобслейную трассу нет, и лучше использовать желоб аж в латвийской Сигулде.

Итальянскую заявку тоже особенно компактной не назовешь, хотя тут хотя бы все объекты располагаются в пределах одной страны. Так, церемония открытия и все ледовые соревнования пройдут в Милане, горнолыжники будут соревноваться в Кортина-д'Ампеццо, биатлонисты — в Антерсельве, а закрытие Игр состоится на исторической «Арене» в Вероне.

Итальянцы считались фаворитами голосования, прежде всего, благодаря обширной поддержке внутри страны. Более 80 процентов жителей Италии хотели, чтобы Олимпиада прошла у них в городе, в то время как в Швеции этот показатель был на порядок ниже. МОК также до последнего момента не получал от Швеции государственных гарантий, хотя в итоге принцесса Виктория вместе с премьер-министром приехали на голосование и были очень убедительны. Но, видимо, было уже слишком поздно…

Повезло ли России? Скорее, нет

Все рассуждения о потенциальных плюсах или минусах Олимпиады, которая пройдет в 2026 году, носят чисто теоретический характер. Семь лет — это огромный срок для профессионального спорта. Многие будущие герои этих Игр сейчас только начинают занятия в секциях, или даже еще вообще не стали спортсменами.

Например, если считать, что возраст олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании будет в районе 16−17 лет, то сейчас этим девочкам всего 9−10. Они только начинают учить тройные прыжки и в лучшем случае участвуют в телешоу «Ледниковый период. Дети». А в сноуборде или фристайле вообще в этом возрасте о серьезном спорте речи не идет.

Даже в «возрастных» видах вроде лыжных гонок или биатлона, говоря об Олимпиаде-2026, надо иметь в виду сегодняшних юниоров. Кто из них и насколько ярко проявит себя через семь лет — крайне сложная задачка со множеством неизвестных. Тем более непонятно, какие именно условия будут способствовать тому, чтобы нашим будущим звездам было легче завоевывать медали.

Скажем, сегодняшнее поколение российских биатлонистов очень любит итальянскую Антерсельву, где как раз пройдут олимпийские соревнования. Там почти всегда отличная погода, подходящая по рельефу трасса, похожий по структуре на российский снег… Как следствие — в Антерсельве наши обычно показывают свои лучшие результаты. Но это сейчас, а как будет с нынешними тинейджерами через семь лет — большой вопрос.

Единственное, что сейчас можно сказать наверняка — нам точно стоит сожалеть о проигрыше Стокгольма из-за потери трассы в Сигулде. Именно там, в Латвии, согласно замыслу организаторов, должны были пройти олимпийские турниры по санному спорту, бобслею и скелетону. В Швеции своей трассы нет, а строить ее местные власти не захотели, так как это стоит огромных денег. Вместо этого, согласно новой концепции МОК, они предложили латышам поучаствовать в олимпийской заявке. Несколько тысяч километров, которые отделяют Сигулду от Стокгольма и тем более Оре — не помеха, в новой реальности возможно все.

Почему стоит жалеть о Сигулде? Эта трасса — родная практически для всех российских спортсменов. Здесь наши бобслеисты, саночники и скелетонисты месяцами сидят на сборах, проходят обучение на пилотов и часто совершают первые в жизни спуски. Долгое время альтернативы Сигулде у нас вообще не было, теперь появилась трасса в Сочи и подмосковном Парамоново, но латвийский желоб все равно остается основным.