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11:18 (мск), источник: ТАСС

Правительство РФ увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры

ТАСС, 25 июня. Правительство РФ в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» увеличило финансирование на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры в регионах страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Источник: РИА "Новости"

Расходы на строительство и реконструкцию в субъектах РФ, в том числе в школах, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности увеличены на 725 млн рублей. Кроме того, увеличению подлежат объемы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области (на 1,55 млрд рублей), в Северо-Кавказском федеральном округе (на 1,35 млрд), а также в Дальневосточном федеральном округе (на 1,05 млрд).

В постановлении отмечается, что по результатам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец Минспорту РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос о ежегодном выделении Российскому футбольному союзу 400 млн рублей на строительство малых футбольных площадок, а также на подготовку детских футбольных тренеров. Выплаты предполагается осуществлять в период с 2020 по 2022 год.

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