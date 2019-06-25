Правительство РФ увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры

Расходы на строительство и реконструкцию в субъектах РФ, в том числе в школах, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности увеличены на 725 млн рублей. Кроме того, увеличению подлежат объемы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области (на 1,55 млрд рублей), в Северо-Кавказском федеральном округе (на 1,35 млрд), а также в Дальневосточном федеральном округе (на 1,05 млрд).