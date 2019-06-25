Международный олимпийский комитет ежегодно тратит на развитие спорта $1,5 млрд

«Финансовая стабильность позволяет нам поддерживать спорт по всему миру, инвестируя $1,5 млрд ежегодно. И эта цифра будет расти», — сказал Бах.

«Мы рассматриваем нашу финансовую стабильность и наш коммерческий успех не как самоцель, а как средство для выполнения нашей более широкой социальной миссии по продвижению спорта во всем мире. И это отличает нас от коммерческих компаний с чисто коммерческими интересами», — добавил он.

Глава МОК отметил, что организация направляет средства на помощь спортсменам, национальным олимпийским комитетам, международным федерациям и оргкомитетам.

«Возможно, Пьер де Кубертен (основатель современных Олимпийских игр — прим. ТАСС) был бы впечатлен стабильностью олимпийского движения», — заявил Бах.