«Оккупированные футболисты». Как заканчиваются политические протесты в спорте

Громкий случай на чемпионате Грузии по футболу, где игроки сразу трех клубов вышли в антироссийских футболках, — далеко не первое политическое выступление в истории спорта. Чаще всего подобными акциями занимаются футболисты, причем как мужчины, так и женщины. Не отстают от них и игроки в американский футбол — там протест одного человека породил полноценный политический флешмоб.

Во время матчей 19-го тура чемпионата Грузии по футболу игроки клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) появились на поле в протестных футболках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzBAQ4OHiJZ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzBAQ4OHiJZ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzBAQ4OHiJZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от F.C. Torpedo Kutaisi (@fctorpedokutaisi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-22T14:38:53+00:00">22 Июн 2019 в 7:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией», — так была подписана фотография «Торпедо» из Кутаиси в официальном аккаунте в Instagram. Несколько позже к соперникам по чемпионату Грузии присоединился тбилисский «Локомотив», пресс-служба которого опубликовала похожий пост. Также СМИ сообщали о подобной акции и со стороны «Рустави».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzBoCpqBsTG/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzBoCpqBsTG/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzBoCpqBsTG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Locomotive Tbilisi (@locomotivetbilisi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-22T20:26:28+00:00">22 Июн 2019 в 1:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Политические выступления хоть и запрещены правилами УЕФА, но никаких санкций по отношению к грузинским клубам со стороны союза не последует. Все из-за того, что внутренние чемпионаты не находятся в юрисдикции УЕФА. В данном случае дисциплинарные меры должны исходить от Грузинской футбольной федерации.

Спорт, который по своей сути аполитичен и призван объединять людей разных взглядов, становился площадкой, где атлеты открыто выражали протест прямо на поле, не задумываясь о возможных последствиях.

Футбол — не только фанатские протесты

Один из самых «протестующих» видов спорта — это футбол, но, как правило, выступления обычно были связаны с недовольством фанатов теми или иными событиями. Но иногда открыто выразить свою позицию решались даже игроки.

Самая знаменитая история произошла в 1995 году во время квалификационного матча между Швецией и Швейцарией перед Евро-1996.

Тогда во время исполнения гимна швейцарцы развернули баннер «Stop it, Chirac» («Останови это, Ширак»), обращенный к президенту Франции Жаку Шираку и его правительству. Дело в том, что за день до матча французы провели испытания атомной бомбы в южной части Тихого океана, что и побудило швейцарских футболистов открыто выразить протест.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bkc_MEnHpDC/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bkc_MEnHpDC/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bkc_MEnHpDC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alain Melchionda (@melalain)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-25T15:37:19+00:00">25 Июн 2018 в 8:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, этот случай не повлек за собой никаких санкций ни со стороны Швейцарской ассоциации футбола, ни со стороны УЕФА. Но стоит отметить, что происшествие стало отправной точкой для того, чтобы руководство европейского футбола раз и навсегда закрепило во внутреннем законодательстве УЕФА запрет на любые политические акции на поле.

Сборная Швейцарии, однако, смогла еще раз отличиться в политическом контексте. Случилось это спустя 23 года после истории с баннером, но уже на чемпионате мира по футболу — 2018 в России — на этот раз игроки ничего не разворачивали, но свои политические взгляды миру продемонстрировали.

Во время матча против сборной Сербии швейцарские игроки, происходящие из косовских албанцев, Шердан Шакири и Гранит Джака, празднуя забитые голы в ворота оппонентов, продемонстрировали красноречивый жест, изобразив «албанского орла».

Гранит Джака (Швейцария) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Швейцарии. | Источник: РИА "Новости"

ФИФА не оставила без внимания такое невербальное политическое заявление и оштрафовала обоих на 10 000 швейцарских франков. Правда, незадолго до этого федерация разрешила тому же Шакири выступать в бутсах, на которые был нанесен флаг Косово. ФИФА мотивировало это тем, что Косово формально является членом международной федерации, а потому вопросов тут быть не может.

Кстати, в этой истории финансово больше всех пострадали как раз сербы, а не зачинщики скандала. ФИФА наложила штраф в 54 000 франков на Сербскую футбольную ассоциацию за поведение фанатов в этом же матче (демонстрация албанских орлов вызвала бурную реакцию на трибунах), плюс к этому по 5000 франков заплатили глава ассоциации и наставник сборной за последующие высказывания в соцсетях.

Есть в футбольной истории и один занимательный случай, когда с одной стороны игрока награждали за следование принципам fair play (честной игры), а с другой — тут же штрафовали за футболку с политическим оттенком.

Произошло это со звездой «Ливерпуля» Робби Фаулером в 1997 году, как раз после того, как УЕФА ввела запрет на политические «рассуждения» на поле.

В матче Кубка Кубков против норвежского «Бранна» Фаулер продемонстрировал общественности футболку в поддержку рабочих ливерпульских доков, которые уже третий год безуспешно боролись за свои права и закон о профсоюзах и вели затяжную забастовку. Но ни консерваторы, ни пришедшие им на смену в 1997 году лейбористы никак не решали длительный конфликт.

Именно поэтому Фаулер решился заявить об этом, надеясь, что общественность все же обратит внимание на давно зашедшую в тупик историю.

После гола в ворота норвежского клуба футболист продемонстрировал майку с надписью «Поддержите 500 уволенных докеров!», но это не только не помогло бастующим, но еще и вылилось для Фаулера в штраф в 900 фунтов со стороны УЕФА и дисквалификацию на полуфинальных матчах с французским «ПСЖ», где англичане, кстати, уступили.

Робби Фаулер | Источник: AFP 2019

Примечательно, что в этот же момент Фаулеру пришло благодарственное письмо от ФИФА, в котором его назвали «образцом для подражания»: в матче с «Арсеналом» судье показалось, что вратарь сбил футболиста в штрафной и назначил пенальти, но на самом деле Фаулер просто потерял равновесие, на что сразу указал арбитру, подтвердив, что фола не было.

Открыто выражают протесты на поле и представительницы женского футбола.

Во второй половине июня 2019 года должен был состояться товарищеский матч между женским клубом «Ватикан», который образовался совсем недавно, и австрийским «Вена-Мариахильф», но матч был отменен, потому что во время исполнения гимна Ватикана несколько футболисток из Вены сняли футболки, обнажив надписи на спине и животе «Мое тело — мои правила». Так они выступили против запрета абортов и гонений на ЛГБТ-сообщество.

Австрийская сторона опубликовала официальные извинения за сорванный матч, отметив, что несмотря на их 100%-ную толерантность к любым взглядам, время и место для подобной акции были выбраны весьма неудачно. При этом сами спортсменки объясняют свои действия тем, что Ватикан пропагандирует ценности, которые идут вразрез со свободой волеизъявления.

Встань на колени

В 2016 году игроки национальной футбольной лиги США (NFL) запустили акцию против полицейского произвола, которая нашла отклик не только в Америке. Она получила название «Take a knee» («встань на колени») и состоит в том, что спортсмены опускаются на колено во время исполнения гимна, тем самым выражая протест. В 2017 году в США это стало еще и способом выразить свое негативное отношение к политике президента Дональда Трампа.

Начал акцию игрок «Сан-Франциско» Колин Каперник, за которым потянулись и остальные футболисты NFL. Слова Трампа о том, что клубы должны избавиться от таких «непатриотичных» кадров, подогрели ситуацию еще больше: количество игроков, слушающих гимн на коленях, перевалило за 200. NFL пригрозила клубам штрафами, если спортсмены продолжат в том же духе, но это никого не волновало.

Вскоре подобные настроения распространились даже на матчи школьных лиг. Дошло до того, что на одной из таких игр, когда футболисты начали опускаться на колени во время исполнения гимна, рефери матча просто развернулись и покинули поле. Они объяснили это тем, что не готовы терпеть хамское отношение к гимну, потому что он тут совершенно ни при чем.

Это все же заставило национальную футбольную лигу ужесточить регламент и обязать игроков стоять во время исполнения гимна. В противном случае они могут либо уйти в раздевалку, либо остаться сидеть на площадке, но уже с денежным штрафом.

Эхо акции докатилось и до Европы. На матче немецкой Бундеслиги игроки берлинского клуба «Герта» взялись за руки и опустились на одно колено в знак солидарности с футболистами NFL.

Колин Каперник (справа) | Источник: AFP 2019

При этом их действия не были спонтанными — в тот же самый момент диктор на стадионе объявил, что «Герта» поддерживает своих коллег из США в борьбе против полицейского насилия и дискриминации. Похожее сообщение клуб разместил в своем официальном аккаунте в Twitter.

На проходящем в Париже чемпионате мира по футболу среди женщин зрители также смогли увидеть нечто подобное. Американка Меган Рапино во время исполнения гимна стояла молча, заложив руки за спину.

Кстати, раньше она также поддерживала Каперника и опускалась на колени, но после изменений в регламенте частично приняла правила игры и теперь выражает свой протест в несколько видоизмененной форме.

Наказание за флаг

Когда атлеты сборной России отправились на Олимпийские зимние игры — 2018 в корейский Пхенчхан, у них не было ничего: ни гимна, ни флага, ни формы с российской символикой.

Любой случай использования национальных цветов и символов мог быть расценен МОК как политический демарш. Даже на трибунах российские флаги были запрещены.

Атлеты вели себя сдержанно и не дали поводов для санкций со стороны контролирующих органов.

Однако один случай появления флага там, где его не должно было быть, в истории спорта остался.

Случилось это двумя годами раньше на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, на которых россияне и вовсе отсутствовали, — Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью отстранил сборную от участия в событии из-за допинговых скандалов.

Директор "Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике", представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. | Источник: РИА "Новости"

Тем не менее на церемонии открытия член сборной Белоруссии Андрей Фомочкин вышел с российским флагом, выступив против отстранения россиян. Правда, через сотню метров флаг у Фомочкина отобрали.

Долго разбираться в ситуации МПК не стал и сразу заявил о политическом оттенке поступка. Фомочкин был лишен аккредитации и отправлен домой. К атлетам из сборной Белоруссии никаких санкций применено не было.