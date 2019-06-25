«Оккупированные футболисты». Как заканчиваются политические протесты в спорте
Зачем атлеты открыто выражают свои взгляды и что им за это бывает.
Зачем атлеты открыто выражают свои взгляды и что им за это бывает.
Громкий случай на чемпионате Грузии по футболу, где игроки сразу трех клубов вышли в антироссийских футболках, — далеко не первое политическое выступление в истории спорта. Чаще всего подобными акциями занимаются футболисты, причем как мужчины, так и женщины. Не отстают от них и игроки в американский футбол — там протест одного человека породил полноценный политический флешмоб.
Во время матчей 19-го тура чемпионата Грузии по футболу игроки клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) появились на поле в протестных футболках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.
«Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией», — так была подписана фотография «Торпедо» из Кутаиси в официальном аккаунте в Instagram. Несколько позже к соперникам по чемпионату Грузии присоединился тбилисский «Локомотив»,
Политические выступления хоть и запрещены правилами УЕФА, но никаких санкций по отношению к грузинским клубам со стороны союза не последует. Все
Один из самых «протестующих» видов спорта — это футбол, но, как правило, выступления обычно были связаны с недовольством фанатов теми или иными событиями. Но иногда открыто выразить свою позицию решались даже игроки.
Самая знаменитая история произошла в 1995 году во время квалификационного матча между Швецией и Швейцарией перед Евро-1996.
Тогда во время исполнения гимна швейцарцы развернули баннер «Stop it, Chirac» («Останови это, Ширак»), обращенный к президенту Франции Жаку Шираку и его правительству. Дело в том, что за день до матча французы провели испытания атомной бомбы в южной части Тихого океана, что и побудило швейцарских футболистов открыто выразить протест.
Впрочем, этот случай не повлек за собой никаких санкций ни со стороны Швейцарской ассоциации футбола, ни со стороны УЕФА. Но стоит отметить, что происшествие стало отправной точкой для того, чтобы руководство европейского футбола раз и навсегда закрепило во внутреннем законодательстве УЕФА запрет на любые политические акции на поле.
Сборная Швейцарии, однако, смогла еще раз отличиться в политическом контексте. Случилось это спустя 23 года после истории с баннером, но уже на чемпионате мира по футболу — 2018 в России — на этот раз игроки ничего не разворачивали, но свои политические взгляды миру продемонстрировали.
Во время матча против сборной Сербии швейцарские игроки, происходящие из косовских албанцев, Шердан Шакири и Гранит Джака, празднуя забитые голы в ворота оппонентов, продемонстрировали красноречивый жест, изобразив «албанского орла».
ФИФА не оставила без внимания такое невербальное политическое заявление и оштрафовала обоих на 10 000 швейцарских франков. Правда, незадолго до этого федерация разрешила тому же Шакири выступать в бутсах, на которые был нанесен флаг Косово. ФИФА мотивировало это тем, что Косово формально является членом международной федерации, а потому вопросов тут быть не может.
Кстати, в этой истории финансово больше всех пострадали как раз сербы, а не зачинщики скандала. ФИФА наложила штраф в 54 000 франков на Сербскую футбольную ассоциацию за поведение фанатов в этом же матче (демонстрация албанских орлов вызвала бурную реакцию на трибунах), плюс к этому по 5000 франков заплатили глава ассоциации и наставник сборной за последующие высказывания в соцсетях.
Есть в футбольной истории и один занимательный случай, когда с одной стороны игрока награждали за следование принципам fair play (честной игры), а с другой — тут же штрафовали за футболку с политическим оттенком.
Произошло это со звездой «Ливерпуля» Робби Фаулером в 1997 году, как раз после того, как УЕФА ввела запрет на политические «рассуждения» на поле.
В матче Кубка Кубков против норвежского «Бранна» Фаулер продемонстрировал общественности футболку в поддержку рабочих ливерпульских доков, которые уже третий год безуспешно боролись за свои права и закон о профсоюзах и вели затяжную забастовку. Но ни консерваторы, ни пришедшие им на смену в 1997 году лейбористы никак не решали длительный конфликт.
Именно поэтому Фаулер решился заявить об этом, надеясь, что общественность все же обратит внимание на давно зашедшую в тупик историю.
После гола в ворота норвежского клуба футболист продемонстрировал майку с надписью «Поддержите 500 уволенных докеров!», но это не только не помогло бастующим, но еще и вылилось для Фаулера в штраф в 900 фунтов со стороны УЕФА и дисквалификацию на полуфинальных матчах с французским «ПСЖ», где англичане, кстати, уступили.
Примечательно, что в этот же момент Фаулеру пришло благодарственное письмо от ФИФА, в котором его назвали «образцом для подражания»: в матче с «Арсеналом» судье показалось, что вратарь сбил футболиста в штрафной и назначил пенальти, но на самом деле Фаулер просто потерял равновесие, на что сразу указал арбитру, подтвердив, что фола не было.
Во второй половине июня 2019 года должен был состояться товарищеский матч между женским клубом «Ватикан», который образовался совсем недавно, и австрийским «Вена-Мариахильф», но матч был отменен, потому что во время исполнения гимна Ватикана несколько футболисток из Вены сняли футболки, обнажив надписи на спине и животе «Мое тело — мои правила». Так они выступили против запрета абортов и гонений на
Австрийская сторона опубликовала официальные извинения за сорванный матч, отметив, что несмотря на их 100%-ную толерантность к любым взглядам, время и место для подобной акции были выбраны весьма неудачно. При этом сами спортсменки объясняют свои действия тем, что Ватикан пропагандирует ценности, которые идут вразрез со свободой волеизъявления.
В 2016 году игроки национальной футбольной лиги США (NFL) запустили акцию против полицейского произвола, которая нашла отклик не только в Америке. Она получила название «Take a knee» («встань на колени») и состоит в том, что спортсмены опускаются на колено во время исполнения гимна, тем самым выражая протест. В 2017 году в США это стало еще и способом выразить свое негативное отношение к политике президента Дональда Трампа.
Начал акцию игрок «Сан-Франциско» Колин Каперник, за которым потянулись и остальные футболисты NFL. Слова Трампа о том, что клубы должны избавиться от таких «непатриотичных» кадров, подогрели ситуацию еще больше: количество игроков, слушающих гимн на коленях, перевалило за 200. NFL пригрозила клубам штрафами, если спортсмены продолжат в том же духе, но это никого не волновало.
Вскоре подобные настроения распространились даже на матчи школьных лиг. Дошло до того, что на одной из таких игр, когда футболисты начали опускаться на колени во время исполнения гимна, рефери матча просто развернулись и покинули поле. Они объяснили это тем, что не готовы терпеть хамское отношение к гимну, потому что он тут совершенно ни при чем.
Это все же заставило национальную футбольную лигу ужесточить регламент и обязать игроков стоять во время исполнения гимна. В противном случае они могут либо уйти в раздевалку, либо остаться сидеть на площадке, но уже с денежным штрафом.
Эхо акции докатилось и до Европы. На матче немецкой Бундеслиги игроки берлинского клуба «Герта» взялись за руки и опустились на одно колено в знак солидарности с футболистами NFL.
При этом их действия не были спонтанными — в тот же самый момент диктор на стадионе объявил, что «Герта» поддерживает своих коллег из США в борьбе против полицейского насилия и дискриминации. Похожее сообщение клуб разместил в своем официальном аккаунте в Twitter.
На проходящем в Париже чемпионате мира по футболу среди женщин зрители также смогли увидеть нечто подобное. Американка Меган Рапино во время исполнения гимна стояла молча, заложив руки за спину.
Кстати, раньше она также поддерживала Каперника и опускалась на колени, но после изменений в регламенте частично приняла правила игры и теперь выражает свой протест в несколько видоизмененной форме.
Когда атлеты сборной России отправились на Олимпийские зимние игры — 2018 в корейский Пхенчхан, у них не было ничего: ни гимна, ни флага, ни формы с российской символикой.
Любой случай использования национальных цветов и символов мог быть расценен МОК как политический демарш. Даже на трибунах российские флаги были запрещены.
Атлеты вели себя сдержанно и не дали поводов для санкций со стороны контролирующих органов.
Однако один случай появления флага там, где его не должно было быть, в истории спорта остался.
Случилось это двумя годами раньше на Паралимпийских играх в
Тем не менее на церемонии открытия член сборной Белоруссии Андрей Фомочкин вышел с российским флагом, выступив против отстранения россиян. Правда, через сотню метров флаг у Фомочкина отобрали.
Долго разбираться в ситуации МПК не стал и сразу заявил о политическом оттенке поступка. Фомочкин был лишен аккредитации и отправлен домой. К атлетам из сборной Белоруссии никаких санкций применено не было.
Ксения Горбатенко