Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже

Источник: AP 2019

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

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Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин разыграют два комплекта наград.

Впервые в истории олимпийского движения медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге будут разыграны в следующем году на Играх в Токио.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Включение четырех видов спорта в олимпийскую программу увеличило их общее число до 33.