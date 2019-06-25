Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже
ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/.
ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/.
Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В
Впервые в истории олимпийского движения медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге будут разыграны в следующем году на Играх в Токио.
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Включение четырех видов спорта в олимпийскую программу увеличило их общее число до 33.