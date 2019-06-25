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19:33 (мск), источник: ТАСС

Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Брейк-данс официально вошел в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Предложение добавить брейк-данс и сохранить в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг было одобрено на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

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Источник: AP 2019

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

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Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин разыграют два комплекта наград.

Впервые в истории олимпийского движения медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге будут разыграны в следующем году на Играх в Токио.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Включение четырех видов спорта в олимпийскую программу увеличило их общее число до 33.

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