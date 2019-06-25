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21:21 (мск), источник: ТАСС

Россияне завоевали пять наград в четвертый медальный день Европейских игр

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены возглавляют общекомандный зачет после четвертого медального дня Европейских игр, завоевав пять наград. Соревнования проходят в Минске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник было разыграно восемь комплектов наград. Российские спортсмены завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали.

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Золото завоевали российские дзюдоисты в соревновании среди смешанных команд, а также мужская сборная России по спортивной аэробике. Серебряная медаль в активе Михаила Мельника в прыжках на батуте. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м в миксте, а также Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных прыжках на батутах.

Мужская сборная России по пляжному футболу в дополнительное время уступила испанцам (4:5) в стартовом матче групповой стадии.

Всего на счету сборной России 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6−5−9). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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