МОК изменил правила выбора страны—хозяйки Олимпийских игр

Отныне в Хартии отсутствует требование о том, что страна-хозяйка должна быть выбрана за семь лет до самих Игр. Также в олимпийском регламенте теперь отсутствует пункт о том, что Олимпиада должна проходить исключительно в пределах олимпийской столицы.