МОК изменил правила выбора страны—хозяйки Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет (МОК) внёс изменения в Олимпийскую хартию, которая регламентирует выбор места проведения Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет (МОК) внёс изменения в Олимпийскую хартию, которая регламентирует выбор места проведения Олимпийских игр.
Поправки были внесены в ходе 134-й сессии МОК в Лозанне. Об этом сообщает издание Inside the Games.
Отныне в Хартии отсутствует требование о том, что
Также МОК отказался от специальных оценочных комиссий — их заменит специальный орган, который будет создан в ближайшее время.
Напомним, вчера, 25 июня, стало известно место проведения зимних Олимпийских игр—2026.