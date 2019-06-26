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17:16 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA спрогнозировало новую волну расследований в отношении россиян

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация рассчитывает на открытие более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: РИА "Новости"

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы», — заявил Риди.

В январе WADA получило доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Это позволит установить, кто из российских спортсменов действительно принимал запрещенные препараты. Данные вывезены с территории России, их проанализируют специалисты агентства.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Расследование в отношении российского спорта началось после публикации интервью, в котором бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системе допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи.

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