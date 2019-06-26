Пляски МОК. Зачем на Олимпиаде брейк-данс?

Источник: Спорт-Экспресс

Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно включил брейк-данс в программу Игр-2024 в Париже. Также продлена на четыре года олимпийская прописка еще трех видов спорта, имеющих временный статус и дебютирующих в 2020 году — скейтбординга, серфинга и скалолазания. Причиной названа необходимость привлекать на Игры «молодежную аудиторию».

Окончательное решение по этому поводу будет принято на заседании исполкома МОК в декабре 2020-го, но очевидно, что это формальность. Экстремально-молодежное направление целиком отвечает стратегии президента МОК Томаса Баха. «Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они гендерно-сбалансированы, являются городскими и позволяют нам держать связь с молодым поколением», — отметил Бах.

Брейк-данс уже был представлен на юношеских Играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. И, надо полагать, этот эксперимент признали успешным. Чемпионом ЮОИ-2018 по брейку среди юношей, кстати, стал россиянин Сергей Чернышев. Нечто новое в закостеневшей за сто с лишнем лет олимпийской программе — это, безусловно, отличная идея. Однако не покидает ощущение, что нынешние реформы хаотичны и похожи, скорее, на профанацию, чем на реальные попытки остаться в трендах мирового спорта.

Эксперименты нон-стоп

Современные Олимпийские игры придуманы более 125 лет назад — за это время многократно менялась и мотивация для занятий спортом, и предпочтения болельщиков, и геополитическая ситуация. МОК то боролся за традиционные ценности, то гнался за модой, то просто пытался выжить. В итоге ряд классических видов спорта сегодня полностью зависят от олимпийского движения. Но параллельно выросло множество успешных спортивных проектов, которые прекрасно себя чувствуют и без МОК.

Периодически олимпийские чиновники пытаются подмять под себя какие-то независимые направления. В последние годы получается не очень — появление в программе Игр бейсбола и гольфа можно считать просто провальными, попытки освоить сноуборд, маунтинбайк, BMX и гребной слалом тоже принесли МОК больше головной боли, чем реальной пользы — неолимпийские направления этих экстремальных дисциплин по-прежнему выглядят привлекательнее. Не говоря про замечательную неолимпийскую жизнь бокса, футбола, баскетбола и хоккея.

Но попытки «побороться за умы молодого поколения» продолжаются. Самым радикальным пока выглядит эксперимент с включением в программу Азиатских игр киберспорта, но это капля в море. Множество новых форматов, которые порой меняют классические дисциплины до неузнаваемости, тестируются на юношеских и детских стартах, а также на региональных соревнованиях. Их так много, что уследить за ними просто нереально, как нереально понять и логику принимаемых МОК решений.

Родом из 1980-х

Дело в том, что, в отличие от классических видов спорта, которые давно вросли в олимпийское движение, многие новые «молодежные дисциплины» не готовы соответствовать организационным лекалам МОК. Например, к моменту включения в программу Игр скейтборда не существовало ни единой международной федерации, ни сколько-нибудь общих правил. В итоге несколько организаций объединились и на ходу сочинили некий «олимпийский формат» для Токио-2020.

В тоже время многие ведущие райдеры мира до сих пор раздумывают над тем, стоит ли делать ради Олимпиады перерыв в приеме легких наркотиков. В нынешнем состоянии мало кто из топовых скейтбордеров пройдет допинг-контроль, а выступать без соответствующих препаратов они просто не привыкли. При этом коммерческие турниры по этому виду спорта по-прежнему остаются престижнее малопонятной в этом сообществе Олимпиады.

Что касается брейк-данса, то пик его популярности пришелся на 1980-е. И поэтому к данной танцевальной дисциплине навряд ли применим термин «молодежная». Наверное, она является таковой для пенсионеров из МОК, но не для большинства современных олимпийцев, которые в 1980-е даже не родились. Почему Бах остановил свой выбор именно на брейке, а не на хип-хопе, или на буги-вуги, или на контактной импровизации? Ответа на этот вопрос нет, как и гарантии, что брейк существенно повысит популярность Олимпиад среди молодежи.

Бревно в своем глазу

Что можно определенно гарантировать, так это то, что новая дисциплина приведет к увеличению и без того непомерно раздутой программы Летних игр. Новый виток гигантомании — это пока главный итог реформ Баха. В Токио-2020 будет разыгрываться 339 комплектов медалей, а в Париже-2024 — наверняка еще больше. Для сравнения, в Сеуле-1988 (на пике популярности брейк-данса) было 237 дисциплин и почти в полтора раза меньше спортсменов. В какой-то степени непомерные размеры современных Игр — это плюс для спонсоров, но с финансовой стороны позволить себе такое мероприятие могут очень немногие страны.

МОК часто говорит о своей коммерческой успешности, но прибыль главной олимпийской организации растет на фоне убытков принимающих Игры государств, и бесконечно так продолжаться не может. Эксперименты с программой и борьба за «молодежную аудиторию» пока только усугубляют ситуацию. И, очень может быть, МОК проводит реформы совсем не в том месте, где следовало. Кризис с федерацией бокса (АИБА) — яркий тому пример.