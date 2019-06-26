Пляски МОК. Зачем на Олимпиаде брейк-данс?
В программу Олимпиады-2024 включен новый «молодежный вид спорта».
В программу Олимпиады-2024 включен новый «молодежный вид спорта».
Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно включил
Окончательное решение по этому поводу будет принято на заседании исполкома МОК в декабре 2020-го, но очевидно, что это формальность.
Современные Олимпийские игры придуманы более 125 лет назад — за это время многократно менялась и мотивация для занятий спортом, и предпочтения болельщиков, и геополитическая ситуация. МОК то боролся за традиционные ценности, то гнался за модой, то просто пытался выжить. В итоге ряд классических видов спорта сегодня полностью зависят от олимпийского движения. Но параллельно выросло множество успешных спортивных проектов, которые прекрасно себя чувствуют и без МОК.
Периодически олимпийские чиновники пытаются подмять под себя
Но попытки «побороться за умы молодого поколения» продолжаются. Самым радикальным пока выглядит эксперимент с включением в программу Азиатских игр киберспорта, но это капля в море. Множество новых форматов, которые порой меняют классические дисциплины до неузнаваемости, тестируются на юношеских и детских стартах, а также на региональных соревнованиях. Их так много, что уследить за ними просто нереально, как нереально понять и логику принимаемых МОК решений.
Дело в том, что, в отличие от классических видов спорта, которые давно вросли в олимпийское движение, многие новые «молодежные дисциплины» не готовы соответствовать организационным лекалам МОК. Например, к моменту включения в программу Игр скейтборда не существовало ни единой международной федерации, ни
В тоже время многие ведущие райдеры мира до сих пор раздумывают над тем, стоит ли делать ради Олимпиады перерыв в приеме легких наркотиков. В нынешнем состоянии мало кто из топовых скейтбордеров пройдет
Что касается
Что можно определенно гарантировать, так это то, что новая дисциплина приведет к увеличению и без того непомерно раздутой программы Летних игр. Новый виток гигантомании — это пока главный итог реформ Баха. В Токио-2020 будет разыгрываться 339 комплектов медалей, а в Париже-2024 — наверняка еще больше. Для сравнения, в Сеуле-1988 (на пике популярности брейк-данса) было 237 дисциплин и почти в полтора раза меньше спортсменов. В
МОК часто говорит о своей коммерческой успешности, но прибыль главной олимпийской организации растет на фоне убытков принимающих Игры государств, и бесконечно так продолжаться не может. Эксперименты с программой и борьба за «молодежную аудиторию» пока только усугубляют ситуацию. И, очень может быть, МОК проводит реформы совсем не в том месте, где следовало. Кризис с федерацией бокса (АИБА) — яркий тому пример.
Одна из ключевых международных спортивных структур, АИБА в одночасье оказалась без лицензии МОК, с огромными долгами и туманными перспективами для выживания. На ее месте теоретически могут легко оказаться и другие федерации. В связи с этим возникает законный вопрос — стоит ли Баху метаться на чужое поле до тех пор, пока он не навел порядок в собственном хозяйстве? Многие «классические виды» спорта на сегодня переживают не лучшие времена. И надо ли хоронить их ради совсем неочевидной «молодежной тематики»?