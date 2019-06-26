ВАДА обещает более 100 дел против россиян. Что это значит?

Источник: Спорт-Экспресс

Выступая на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, Риди впервые озвучил конкретную цифру. Он надеется, что в ближайшее время международные организации откроют, как минимум, сто дел против российских спортсменов. Причем если международные федерации не захотят делать этого самостоятельно, то ВАДА готово пойти в суд и там добиваться санкций для спортсменов.

ВАДА забрало больше двух тысяч проб

В январе этого года ВАДА получило доступ к электронной базе данных Московской лаборатории и скачало оттуда 24 террабайта информации, касающейся тестирования проб в период с 2012 до 2015 годов. Подлинность этих данных впоследствии подтвердилась.

В апреле эксперты ВАДА вернулись в Москву и вывезли из лаборатории 2262 пробы, содержащихся в 4524 пробирках (речь идет о пробах А и Б). Это те пробы, которые на основании анализа электронных данных вызвали у экспертов подозрения. Теперь эксперты проводят повторный анализ этих проб и собирают полный пакет информации по каждому спортсмену. Если доказательства вины будут достаточно весомыми, ВАДА передаст все данные в соответствующую международную федерацию, которая и откроет допинговое дело.

Риди ожидает, что только в «первой волне» федерации откроют более ста дел. Это будет касаться спортсменов, против которых есть железобетонные доказательства, и в первую очередь тех, кто выступает до сих пор. Потом возможны и вторая, и третья волна — ведь всего в число подозреваемых попали, напомним, более тысячи человек. Даже если считать, что из переданных 2262 проб одному и тому же спортсмену могли принадлежать несколько.

Ожидается, что все допинговые дела стартуют уже до конца этого года. То есть вскоре нас ожидает целая волна громких разоблачений, которые будут идти подряд, целыми десятками. Касаться они могут самых разных видов спорта, но не секрет, что наибольшего количество дел можно ожидать в легкой атлетике, биатлоне, тяжелой атлетике и некоторых других традиционно успешных для нас циклических видах.

Проблемы будут у спортсменов, но не у страны

Цифра «сто дел», конечно, пугает, но делать из происходящего катастрофу не стоит. Риди неоднократно подчеркивал, что сколько бы дел ни появилось на основе информации из лаборатории, это не приведет к новым санкциям в отношении РУСАДА. Россия полностью выполнила свою часть соглашения с ВАДА, передав пробы и электронные данные. Дальше уже будут проблемы у отдельно взятых спортсменов, но не у страны в целом.

Хотя, когда речь идет о легкой атлетике и биатлоне, все может быть не так однозначно. Напомним, эти две федерации до сих пор не имеют постоянного членства в соответствующих международных структурах. Вопрос восстановления обеих будет решаться в конце лета — начале осени. Если к тому времени последуют громкие разоблачения, это вряд ли поднимет наши шансы добиться признания.