МОК принял в свои ряды 10 новых членов
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Лозанне принял в свои ряды 10 новых членов, об том сообщается в микроблоге МОК в Twitter.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Лозанне принял в свои ряды 10 новых членов, об том сообщается в микроблоге МОК в Twitter.
В качестве индивидуальных членов в организацию приняты Одетте Ассембе Энгулу (Камерун), Филомена Фортес (Кабо-Верде), Матлоханг
На основании занимаемых должностей в МОК приняты главы национальных олимпийских комитетов Ли