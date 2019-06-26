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18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК принял в свои ряды 10 новых членов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Лозанне принял в свои ряды 10 новых членов, об том сообщается в микроблоге МОК в Twitter.

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В качестве индивидуальных членов в организацию приняты Одетте Ассембе Энгулу (Камерун), Филомена Фортес (Кабо-Верде), Матлоханг Моилоа-Рамокуопо (Лесото), Тиджане Тиам (Кот-д’Ивуар), Лаура Чинчилла (Коста-Рика), Эрик Тохир (Индонезия) и Спирос Капралос (Греция).

На основании занимаемых должностей в МОК приняты главы национальных олимпийских комитетов Ли Ки-Хын (Южная Корея), Нариндер Дхрув Батра (Индия) и Мустафа Берраф (Алжир).

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