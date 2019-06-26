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20:44 (мск), источник: ТАСС

Бах надеется на быстрое рассмотрение сотни допинговых дел российских спортсменов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые будут открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории, будут рассмотрены как можно быстрее. Об этом он заявил на пресс-конференции после окончания сессии МОК в Лозанне.

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Источник: РИА "Новости"

В среду на сессии глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что на основании базы московской лаборатории международные федерации должны открыть более ста дел российских спортсменов, которые выступали с 2012 по 2015 год.

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«Необходимо закрыть этот вопрос как можно быстрее, — сказал Бах. — Никто не хочет иметь ситуацию, при которой непонятно, использовал спортсмен допинг или нет. Думаю, международные федерации должны быть удовлетворены тем, что WADA предоставит им итоги внутренних расследований, так что им не придется начинать ковыряться в этих делах».

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.

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