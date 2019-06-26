Бах надеется на быстрое рассмотрение сотни допинговых дел российских спортсменов

Источник: РИА "Новости"

В среду на сессии глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что на основании базы московской лаборатории международные федерации должны открыть более ста дел российских спортсменов, которые выступали с 2012 по 2015 год.

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«Необходимо закрыть этот вопрос как можно быстрее, — сказал Бах. — Никто не хочет иметь ситуацию, при которой непонятно, использовал спортсмен допинг или нет. Думаю, международные федерации должны быть удовлетворены тем, что WADA предоставит им итоги внутренних расследований, так что им не придется начинать ковыряться в этих делах».