WADA готовится возбудить более 100 дел против русских после проверки данных Московской лаборатории
Есть шанс, что прилетит только отдельным спортсменам, а не стране.
Есть шанс, что прилетит только отдельным спортсменам, а не стране.
В Лозанне на этой неделе решали не только олимпийские дела, не забыли поговорить и о России. Тема была далеко не радостная. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди озвучил, сколько дел откроют против россиян на основе данных Московской лаборатории, которые агентство получило в январе этого года.
В ближайшее время количество перевалит за сотню.
«Мы надеемся возбудить больше 100 дел в ходе первой волны проверки в отношении тех спортсменов, которых мы подозреваем в мошенничестве», — сказал Риди.
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Уже сейчас 45 дел передано в федерации для дальнейших санкционных действий.
«В процесс вовлечено несколько различных видов спорта, он продолжается. Каждый спорт получит пакет доказательств, и затем они должны проанализировать полученные данные и решить, достаточно ли им будет этого для продолжения работы или же потребуются дополнительные консультации.
Но в целом — да, более ста дел будет передано в международные федерации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс легкоатлетическая Athletics Integrity Unit получила необходимые данные.
Наша работа несколько отличается, поэтому не знаю, сколько дел они откроют, — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли ТАСС.
До конца года ждет масса новых допинговых историй и последующих за ними скандалов. Может, будут и громкие имена. И вряд ли на этой сотне дел WADA остановится. Будет еще вторая и третья волна разоблачений, а также тысячи спортсменов, которые понесут наказание.
Но паниковать
И по поводу участия в Олимпийских играх через год пока можно быть спокойными.
«Теперь речь идет об индивидуальных делах, поэтому они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются.
Так что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх-2020 не является предметом обсуждения, — успокоил всех Ниггли.
Хуже всего в этой ситуации пока только невосстановленным федерациям легкой атлетики и биатлона. Если к осени последуют разоблачения, то вопрос о положительном исходе их дел точно будет снят. И прошлые примеры это доказывают.