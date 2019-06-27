Фоторепортажи
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
14Канадская красотка покорила русского хоккеиста
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям на ЕИ-2019

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям на Европейских играх, сообщается в микроблоге Олимпийского комитета России (ОКР) в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская сборная нацелена на завоевание примерно 30 золотых медалей и победу в общекомандном зачете на Европейских играх в Минске.

В четверг Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, которое стало для сборной России 30-м на играх. На данный момент российская сборная завоевала 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды и лидирует в медальном зачете.

«Наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом игр озвучил президент ОКР Станислав Поздняков», — говорится в сообщении ОКР.

 Бузова предложила работу Глушакову
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке Париматч Премьер
Бобровский вместо алкоголика. Наши звезды выбрали «Айлендерс»?
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
СМИ: «Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн за 19-летнего игрока
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
5 игроков, за которыми стоит следить в плей-офф Кубка Америки
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь