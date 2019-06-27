Российские спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям на ЕИ-2019

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская сборная нацелена на завоевание примерно 30 золотых медалей и победу в общекомандном зачете на Европейских играх в Минске.

В четверг Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, которое стало для сборной России 30-м на играх. На данный момент российская сборная завоевала 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды и лидирует в медальном зачете.