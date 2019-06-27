Мун Чжэ Ин: Южная Корея и КНДР планируют участие четырех объединенных команд на ОИ-2020

«Выступление совместных команд Юга и Севера снова наполнит сердца всех жителей планеты надеждой на мир, — цитирует президента газета Chosun Ilbo. — Мы готовы оказать полную поддержку нашему близкому соседу Японии в успешном проведении Олимпийских игр».

Мун Чжэ Ин также отметил роль корейской диаспоры в установлении мира на Корейском полуострове и организации зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. «Сообщество проживающих в Японии корейцев собрало и пожертвовало 2 млн иен ($1,85 млн) на проведение Олимпийских игр в прошлом году. Благодаря стараниям корейской диаспоры нам удалось в теплой атмосфере провести главные зимние соревнования», — подчеркнул президент.