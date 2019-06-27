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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Кремль: Рабочая группа обсудила регулирование и развитие спорта

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рабочая группа по подготовке совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и президиума Государственного совета под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко обсудила совершенствование нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта, а также развитие массового спорта, сообщается на сайте Кремля.

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Уточняется, что темой заседания стала роль регионов и муниципальных образований в развитии физкультуры, спорта и туризма. На заседании выступил секретарь Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский.

«Среди наиболее значимых вопросов обсуждалось дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта, соревновательной деятельности, развитие массового спорта, создание условий для привлечения квалифицированных кадров на места, развитие материально-технической базы», — говорится в сообщении.

Добавляется, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала членам рабочей группы об итогах анализа развития туризма в регионах и муниципальных образованиях, по результатам которого выделены проблемы, решение которых позволит многократно увеличить туристские потоки.

Отмечается, что в качестве основных направлений дальнейшей работы участники заседания назвали совершенствование правового регулирования, контрольно-надзорной деятельности, визовых ограничений, транспортной доступности, инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства в туризме, инвестирование и разработка мер поддержки отрасли, развитие цифровых технологии, маркетинг и продвижение российского туристского продукта.

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