Кремль: Рабочая группа обсудила регулирование и развитие спорта

Уточняется, что темой заседания стала роль регионов и муниципальных образований в развитии физкультуры, спорта и туризма. На заседании выступил секретарь Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский.

«Среди наиболее значимых вопросов обсуждалось дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта, соревновательной деятельности, развитие массового спорта, создание условий для привлечения квалифицированных кадров на места, развитие материально-технической базы», — говорится в сообщении.

Добавляется, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала членам рабочей группы об итогах анализа развития туризма в регионах и муниципальных образованиях, по результатам которого выделены проблемы, решение которых позволит многократно увеличить туристские потоки.