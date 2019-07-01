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14:50 (мск), источник: ТАСС

Решение по вопросу проведения в Екатеринбурге Универсиады-2023 будет принято 2 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) 2 июля выберет столицу летней Универсиады 2023 года, на проведение которой претендует Екатеринбург. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александр Чернов.

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Власти Свердловской области в конце мая передали FISU заявочную книгу на проведение летней Универсиады, ее приняли без единого замечания.

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«Завтра в Неаполе состоится презентация нашей заявки. Мы расскажем о бюджете, спортивных сооружениях, Деревне Универсиады, транспортных возможностях, государственных гарантиях. После этого исполком FISU примет решение», — сказал Чернов.

Заявку Екатеринбурга будут представлять министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УРФУ) Виктор Кокшаров, глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, 2021-го — в китайском Чэнду.

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