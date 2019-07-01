В летней Универсиаде-2019 примут участие трое красноярцев
В составе российской сборной — трое спортсменов Красноярского края.
В составе российской сборной — трое спортсменов Красноярского края.
Трое спортсменов из Красноярского края вошли в состав российской сборной для выступления на ХХХ Всемирной летней Универсиаде, которая состоится с 3 по 14 июля 2019 года в Италии. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в краевом министерстве спорта.
Программа Универсиады включает соревнования по 18 видам спорта. Ожидается участие около 8 тысяч
Летние Студенческие игры пройдут в трёх кластерах региона Кампания (Италия) — Неаполе, Казерте и Салерно. Всего в сборную России включены 280 спортсменов (137 мужчин и 143 женщины). Общая численность российской делегации — 365 человек.
Сборная России выступит в 17 видах спорта. Среди участников — студенты из 48 субъектов РФ. Самые многочисленные команды — из Москвы,
Как уже сообщало ИА REGNUM, со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада. На подготовку и проведение Студенческих игр потратили порядка 80 млрд рублей. Победу одержала сборная России, завоевавшая 112 наград.