В летней Универсиаде-2019 примут участие трое красноярцев

Трое спортсменов из Красноярского края вошли в состав российской сборной для выступления на ХХХ Всемирной летней Универсиаде, которая состоится с 3 по 14 июля 2019 года в Италии. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в краевом министерстве спорта.

Программа Универсиады включает соревнования по 18 видам спорта. Ожидается участие около 8 тысяч спортсменов-студентов из более 150 стран мира.

Летние Студенческие игры пройдут в трёх кластерах региона Кампания (Италия) — Неаполе, Казерте и Салерно. Всего в сборную России включены 280 спортсменов (137 мужчин и 143 женщины). Общая численность российской делегации — 365 человек.

Сборная России выступит в 17 видах спорта. Среди участников — студенты из 48 субъектов РФ. Самые многочисленные команды — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Татарии. От Красноярского края на летней Универсиаде выступят трое спортсменов. В соревнованиях по плаванию примет участие представительница краевой Академии летних видов спорта Анастасия Осипенко. В играх по волейболу выступит новичок мужской команды ВК «Енисей» Кирилл Клец. В мужскую студенческую сборную России по регби-7 отобрался игрок РК «Енисей-СТМ» Дмитрий Пастернак.