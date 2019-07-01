Фоторепортажи
16Елена Радионова: настоящий боец и просто красавица
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские атлеты выступят в восьми видах спорта на летней Универсиаде в Неаполе

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в восьми видах спорта на 30-й Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет 3—14 июля в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Всего в Италии выступят 43 белорусских студента-спортсмена.

Читайте также
Решение по вопросу проведения в Екатеринбурге Универсиады-2023 будет принято 2 июля

Они попытаются завоевать медали в легкой атлетике, художественной гимнастике, дзюдо, теннисе, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и таэквондо.

В числе атлетов — молодые спортивные гимнасты Егор Шарамков и Святослав Драницкий. Для них выезд на летнюю Универсиаду будет первым в карьере. Капитаном команды назначен студент Белорусского государственного университета физической культуры Виктор Трус.

Участие в летней Универсиаде примут около 8 тыс. атлетов из 170 стран мира. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей.

На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

 Гороскоп на июль 2019 года
Екатерина Климова официально развелась
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно (фото)
Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к российскому нападающему
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
«Историческая победа». Дзюба — о матче, который мы не забудем
Определилась дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Главный тренер сборной Хорватии оценил прогресс Влашича в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь