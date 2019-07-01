Белорусские атлеты выступят в восьми видах спорта на летней Универсиаде в Неаполе

Всего в Италии выступят 43 белорусских студента-спортсмена.

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Они попытаются завоевать медали в легкой атлетике, художественной гимнастике, дзюдо, теннисе, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и таэквондо.

В числе атлетов — молодые спортивные гимнасты Егор Шарамков и Святослав Драницкий. Для них выезд на летнюю Универсиаду будет первым в карьере. Капитаном команды назначен студент Белорусского государственного университета физической культуры Виктор Трус.

Участие в летней Универсиаде примут около 8 тыс. атлетов из 170 стран мира. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей.