Белорусские атлеты выступят в восьми видах спорта на летней Универсиаде в Неаполе
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в восьми видах спорта на 30-й Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в восьми видах спорта на 30-й Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет
Всего в Италии выступят 43 белорусских
Они попытаются завоевать медали в легкой атлетике, художественной гимнастике, дзюдо, теннисе, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и таэквондо.
В числе атлетов — молодые спортивные гимнасты Егор Шарамков и Святослав Драницкий. Для них выезд на летнюю Универсиаду будет первым в карьере. Капитаном команды назначен студент Белорусского государственного университета физической культуры Виктор Трус.
Участие в летней Универсиаде примут около 8 тыс. атлетов из 170 стран мира. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей.
На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.