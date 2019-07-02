Символика Универсиады-2023 появилась на фасадах объектов в Екатеринбурге

Международная федерация студенческого спорта (FISU) во вторник примет решение, станет ли Екатеринбург столицей летней Универсиады 2023 года.

«В преддверии финального голосования членов исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) на медиафасадах знаковых объектов в Екатеринбурге запустили символику и приветствие гостям студенческих игр. Логотип Универсиады и надпись «Добро пожаловать» на русском и английском языках появились накануне вечером на медиафасадах «Екатеринбург Арены» и конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», — говорится в сообщении.

Надежду на победу заявки России на проведение Универсиады в 2023 году выразил победитель «Дакара-2017», уральский автогонщик Сергей Карякин.

«Наш город, как никто другой, достоин этой победы. Такие масштабные мероприятия, как чемпионат мира по футболу, показали, что мы способны проводить такие мероприятия на самом высоком уровне. И я уверен, что Универсиада не станет исключением. Мы готовы на 100%, мы готовы показать нашу страну с самой лучшей стороны. Мы любим свой город и покажем свою любовь всему миру», — сказал Карякин в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Решение по городу, который примет в 2023 году летнюю Универсиаду, предстоит принять исполкому FISU, заседание которого пройдет во вторник в итальянском Неаполе — столице Универсиады-2019. Екатеринбург — единственный город, претендующий на проведение Игр-2023. Перед выборами состоится презентация Екатеринбурга, заявку которого в Италии представят министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов.