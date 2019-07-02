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12:19 (мск), источник: ТАСС

Екатеринбург выбрали столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

ТАСС, 2 июля. Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.

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Источник: РИА "Новости"

Заявку Екатеринбурга в Неаполе представляли министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в этом году, когда в марте Игры состоялись в Красноярске.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

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