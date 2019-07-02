Ожидаемый выбор. Екатеринбург стал столицей Всемирной летней универсиады — 2023

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбург имеет богатый опыт проведения международных стартов. В 1965 году Екатеринбург (тогда Свердловск) с рядом российских городов принимал чемпионат мира по хоккею с мячом. В 2018 году столица Урала стала одним из российских городов, принимавших чемпионат мира по футболу. В Екатеринбурге не раз проводились международные соревнования по настольному теннису, дзюдо, скалолазанию, шахматам, хоккею с шайбой и многим другим видам спорта, совсем скоро этот город примет у себя чемпионат мира по боксу среди мужчин.

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Выбор Екатеринбурга столицей Универсиады-2023 не стал ни для кого неожиданным. Этот город был единственным претендентом, и его утверждение в качестве хозяина очередных летних Всемирных студенческих игр было своего рода формальностью. FISU с 2015 года в соответствии со своей новой стратегией развития старается не проводить конкурсы на право проведения Универсиад с публичным выбыванием кандидатов.

Международная федерация университетского спорта работает только с одним кандидатом, когда тот подтвердил свое предложение. Эта политика была введена в действие, чтобы не допустить потери городов и посвятить всю работу одному претенденту путем организации семинаров, программы наблюдений и других семинаров с участием города-претендента до представления заявки в исполнительный комитет FISU. Во вторник Екатеринбург на исполкоме представил свою заявку, после чего был выбран местом проведения Универсиады-2023.

«Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них — наследие чемпионата мира по футболу. Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют большое внимание развитию спорта в регионе», — заявил после избрания Екатеринбурга министр спорта РФ Павел Колобков.

«Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне, в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт — норма жизни», — добавил глава спортивного ведомства.

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Екатеринбургу нужен дворец водных видов спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. «Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться — нужно построить новые спортивные объекты, в числе которых дворец для водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты», — сказал губернатор.

По словам Куйвашева, в городе нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта. «Новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады, будут служить людям, прежде всего — нашим детям и молодежи», — отметил он.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование. В программу Универсиады-2023 также включены бокс, самбо и регби-7.

«Выбор Екатеринбурга стал свидетельством доверия к России»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что решение об утверждении Екатеринбурга столицей летней Универсиады-2023 стало свидетельством доверия к России со стороны FISU и международного спортивного сообщества. «Совсем недавно завершилась зимняя Универсиада в Красноярске, в ходе которой был продемонстрирован высокий уровень организации, отмеченный всеми участниками и руководством FISU. Успех зимней Универсиады-2019 стал одной из причин поддержки нашего Екатеринбурга», — подчеркнула Голодец.

Очень важно, чтобы крупные соревнования проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ольга Голодец Вице-премьер РФ

«Очень важно, чтобы крупные соревнования проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока, — добавила она. — Это открывает перспективу развития российских регионов. Мы приветствуем решение FISU, сделаем все возможное для организации соревнований на самом высоком уровне. Екатеринбург — столица Урала, один из крупнейших городов страны, обладающий всеми необходимыми условиями для крупных спортивных мероприятий».

«Уже выбраны площадки для проведения соревнований, с сегодняшнего дня начнется подготовка к Универсиаде. Город получит новый студенческий городок, который после соревнований станет кампусом Уральского федерального университета, он будет способствовать развитию современной образовательной и спортивной инфраструктуры на Урале», — резюмировала Голодец.

Универсиада стартует на «Екатеринбург-Арене»

Как сообщил ТАСС генеральный директор заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александр Чернов, церемонии открытия и закрытия Всемирных летних студенческих игр 2023 года пройдут на «Екатеринбург-Арене», которая в 2018 году принимала матчи чемпионата мира. «На стадионе также будут располагаться главный пресс-центр и бродкастеры (организации, которые осуществляют телевизионное или радиовещание с места проведения события — прим. ТАСС)», — добавил Чернов.

Собеседник агентства отметил, что во время церемоний арена сможет вместить до 30 тыс. человек благодаря партеру, который будет располагаться на игровом поле.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го — в китайском Чэнду.