Пахноцкая провела заседание группы Совета Европы по защите антидопинговых осведомителей

Источник: РИА "Новости"

Группа была создана в мае в ходе заседания мониторинговой группы конвенции по борьбе с допингом Совета Европы, на котором Пахноцкая была выбрана председателем. В состав группы вошли эксперты в сфере расследований и сбора данных, юриспруденции, образования, а также представители национальных антидопинговых агентств и правительств европейских стран, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных организаций.

«На первом заседании эксперты обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются антидопинговые организации в процессе работы с осведомителями, — отметил сотрудник пресс-службы РУСАДА. — Группой было принято решение по созданию терминологии, единой для всех организаций, которые ведут работу по взаимодействию с осведомителями. Отдельное внимание будет уделено разработке методов, используемых в работе с осведомителями, и детализации отдельных этапов процесса защиты прав осведомителей. Также на заседании были обозначены направления для дальнейшей проработки и детализации членами группы».

Целями группы являются создание модели эффективной системы защиты прав осведомителей в области антидопинга с учетом мирового опыта не только в области спорта, а также руководство процессом повышения осведомленности у всего населения и, в частности, в спортивной среде по вопросам того, как сообщить о нарушениях в области антидопинга. Так, члены группы выработают рекомендации для членов Совета Европы по созданию правовой базы, обеспечивающей защиту прав осведомителей по вопросам антидопинга.

«Работа с осведомителями и реализация их прав на эффективную защиту являются важной составляющей борьбы с допингом в спорте. РУСАДА активно развивает взаимодействие с осведомителями, в том числе в ходе совместных с международными организациями расследований», — подытожил собеседник ТАСС.