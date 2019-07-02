У России может быть еще одна медаль. Брейк-данс войдет в программу Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

На самом деле, стремление МОК сделать Олимпиаду более «современной» и «уличной» понятно, ведь в крупных городах все больше молодых людей занимаются как раз именно «неформальными» уличными видами спорта, которые многие и спортом-то не считают.

К примеру, один из старейших скейтеров Москвы Паша Сорокин высказался о возможном включении скейта в программу ОИ-2024 в Париже исключительно негативно.

«Скейтинг должен быть и оставаться DIY — спортом для себя. Я даже петицию подписывал против скейта в программе Олимпиады. Потому что спорт подразумевает дисциплину, а наш спорт — это улица, хаос, где ты сам по себе. На улице нет правил, баллов, ты катаешься, как хочешь, в каком тебе нравится состоянии — это свобода», — говорил Паша Sport24.

Но мнение «стариков» разделяют не все. Российский танцор Сергей Чернышев уже выигрывал юношескую Олимпиаду, а теперь вполне может стать надеждой России на медаль уже на взрослых играх.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqUKbdshygq/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqUKbdshygq/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqUKbdshygq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Chernyshev (@bumblebee_outstanding)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-18T08:32:46+00:00">18 Ноя 2018 в 12:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Олимпиада приковывает внимание всего мира. И то, что брейкинг будет там, круто для МОК и для нашей культуры. Это зрелищный вид, который будет интересно увидеть всем, а для нас — новые возможности», — сказал Сергей.

Стоит признать, что привлечение все более влияющего на интерес к Олимпиаде зрителей так называемого «поколения Z» — приоритетная задача МОК. После допинговых скандалов интерес к более традиционным видам спорта падает, да и в целом аудитория борьбы или тяжелой атлетики далеко не так активна и подвижна, какой ее хочет видеть МОК. Уже сейчас понятно, что будущее трансляции Олимпиады все меньше будет зависеть от телевидения, а более молодая аудитория тяготеет не к подъему железок и метанию копья.

Для брейк-культуры плюсы также очевидны. После включения в олимпийскую семью в этот вид придут крупные спонсоры, хорошие ТВ-контракты, появится свой Кубок мира с множеством этапов и хорошими призовыми, будут активно развиваться национальные чемпионаты. Сейчас же действительно медийным можно назвать лишь неофициальный чемпионат мира — контест Red Bull BC One.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByV50zjihv6/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByV50zjihv6/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByV50zjihv6/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Chernyshev (@bumblebee_outstanding)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-05T20:55:17+00:00">5 Июн 2019 в 1:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда «Танцев» на ТНТ Ульяна Пылаева согласна с тем, что брейк-данс в программе Олимпиады — это круто.

«Официальное признание помогло бы изменить представление в обществе о танцорах. Люди бы поняли, что ребята танцуют не потому, что им нечем заняться, что это серьезное занятие, требующее много сил», — отметила Ульяна в интервью Sport24.

Российские спортсмены, наряду с представителями Азии и США, традиционно участвуют в самых крупных контестах по брейк-дансу и вполне могут называться одними из фаворитов будущих соревнований на Олимпиадах. Будет брейк-данс на Играх или нет, вопрос пока открытый, но уже сейчас понятно, что этот реверанс МОК в сторону уличных видов спорта демонстрирует стремление спортивных чиновников серьезно заинтересовать молодое поколение, которое обращает все меньше внимания на «олимпийские ценности» и не смотрит спорт по телевизору.