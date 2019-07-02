У России может быть еще одна медаль. Брейк-данс войдет в программу Олимпиады
МОК предварительно одобрил его включение в программу летней Олимпиады.
МОК предварительно одобрил его включение в программу летней Олимпиады.
На самом деле, стремление МОК сделать Олимпиаду более «современной» и «уличной» понятно, ведь в крупных городах все больше молодых людей занимаются как раз именно «неформальными» уличными видами спорта, которые многие и
К примеру, один из старейших скейтеров Москвы Паша Сорокин высказался о возможном включении скейта в программу ОИ-2024 в Париже исключительно негативно.
«Скейтинг должен быть и оставаться DIY — спортом для себя. Я даже петицию подписывал против скейта в программе Олимпиады. Потому что спорт подразумевает дисциплину, а наш спорт — это улица, хаос, где ты сам по себе. На улице нет правил, баллов, ты катаешься, как хочешь, в каком тебе нравится состоянии — это свобода», — говорил Паша Sport24.
Но мнение «стариков» разделяют не все. Российский танцор Сергей Чернышев уже выигрывал юношескую Олимпиаду, а теперь вполне может стать надеждой России на медаль уже на взрослых играх.
«Олимпиада приковывает внимание всего мира. И то, что брейкинг будет там, круто для МОК и для нашей культуры. Это зрелищный вид, который будет интересно увидеть всем, а для нас — новые возможности», — сказал Сергей.
Стоит признать, что привлечение все более влияющего на интерес к Олимпиаде зрителей так называемого «поколения Z» — приоритетная задача МОК. После допинговых скандалов интерес к более традиционным видам спорта падает, да и в целом аудитория борьбы или тяжелой атлетики далеко не так активна и подвижна, какой ее хочет видеть МОК. Уже сейчас понятно, что будущее трансляции Олимпиады все меньше будет зависеть от телевидения, а более молодая аудитория тяготеет не к подъему железок и метанию копья.
Для
Звезда «Танцев» на ТНТ Ульяна Пылаева согласна с тем, что
«Официальное признание помогло бы изменить представление в обществе о танцорах. Люди бы поняли, что ребята танцуют не потому, что им нечем заняться, что это серьезное занятие, требующее много сил», — отметила Ульяна в интервью Sport24.
Российские спортсмены, наряду с представителями Азии и США, традиционно участвуют в самых крупных контестах по
Иван Славинский