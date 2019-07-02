WADA подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга. 43 дела уже открыты
На участие России в Олимпиаде-2020 это повлиять не должно.
На участие России в Олимпиаде-2020 это повлиять не должно.
После того, как все данные Московской антидопинговой лаборатории были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на проверку, скандалы поутихли. Естественно, на время. Сейчас идут проверки, и результаты WADA представляет чуть ли не каждую неделю. Правда, пока без имен. Только цифры.
Теперь вот они подозревают 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных лаборатории. В WADA посчитали их слишком подозрительными.
Всего из 578
«WADA продолжает добиваться значительных успехов в этом длительном и сложном деле. Тот факт, что мы перешли к этапу получения результатов, означает, что мы стали на один шаг ближе к привлечению к ответственности тех, кто обманул. Это отличная новость для чистого спорта и спортсменов всего мира. Нам еще предстоит проделать большую работу, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными федерациями, а также с РУСАДА. Ни одно из этих достижений было бы невозможно без решения Исполнительного комитета WADA от сентября 2018 года», — заявил директор отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.
И все это еще не считая того, что большую часть данных WADA передало независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Пока ничего сенсационного и интересного в цифрах нет. Это абсолютно ожидаемый результат. А вот узнать имена нарушителей уже хочется поскорее. Утверждать, что там будут сплошь громкие имена российского спорта, не приходится. Но лучше предположений — только факты. Хорошо, что ничем плохим все это стране не грозит. Теперь каждый спортсмен будет отвечать за себя сам.
На прошлой неделе глава WADA Крэйг Риди сообщил, что организация планирует открыть более 100 дел. А генеральный директор Оливье Ниггли успокоил и сказал, что они никак не повлияют на участие сборной России на Олимпиаде 2020 года в Токио.
Московская лаборатория предоставила 24 терабайта информации о спортсменах, которые участвовали в соревнования с 2012 по 2015, в январе 2019 года. В апреле WADA изъяла больше двух тысяч
Виктория Дмитриева
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