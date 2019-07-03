В Неаполе стартует Всемирная летняя Универсиада

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Церемония открытия ХХХ Игр пройдет 3 июля, но соревнования по водному поло, футболу и прыжкам в воду стартовали уже во вторник. Всего в программу турнира вошло 18 видов спорта, также здесь пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннису, тхэквондо, фехтованию, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7 и парусному спорту. По сравнению с Универсиадой-2017, которая прошла в Тайбэе, из программы исчезли бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, ушу, тяжелая атлетика и бильярд, но были включены стрельба, регби-7 и парусный спорт.

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Первые медали будут разыграны в четверг в дзюдо, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, фехтовании и стрельбе, всего — 15 комплектов наград. Самым медалеемким видом спорта на Универсиаде станет легкая атлетика, в которой будут разыгрываться 50 комплектов. На втором и третьем местах — плавание (40) и тхэквондо (19).

Неаполь получил право на проведение летней Универсиады в мае 2016 года. Первоначально столицей летней Универсиады-2019 был избран город Бразилиа, это произошло на сессии исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе в ноябре 2013 года. Однако спустя год новый глава столицы Бразилии сразу же после своего избрания заявил, что город не может взять на себя проведение этих соревнований.

В 2013 году за право проведения Универсиады-2019 также боролись Будапешт и Баку, которые незадолго до начала работы ноябрьского исполкома FISU сняли свои кандидатуры с выборов.

Символом Универсиады в Неаполе стала волшебная сирена Партенопа. По легенде, именно ее встретил древнегреческий герой Одиссей со своими спутниками. Сирена является настоящим символом Неаполя, ее изображение можно встретить на улицах в оформлении домов и площадей.

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Церемония открытия и особенности проживания

Официальная церемония открытия Универсиады состоится 3 июля, она пройдет на стадионе «Сан-Паоло», который является домашним для футбольного клуба «Наполи». По информации пресс-службы турнира, все билеты на церемонию открытия проданы. Всего в церемонии примут участие около 1500 человек. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный призер чемпионата мира по плаванию Кирилл Пригода.

Итальянские организаторы оригинально решили вопрос с проживанием спортсменов — большая часть атлетов будет жить в Деревне спортсменов, которая расположена на двух круизных лайнерах. Они стоят в Неаполитанском заливе, в их каютах во время Универсиады будут проживать 2936 человек. Остальные спортсмены разместятся в отелях Неаполя, Салерно и Казерты. Всего участие в Студенческих играх примет 5971 человек из 112 стран.

В проведении Универсиады задействовано около 5000 волонтеров. Всего организаторы Игр получили 11 000 заявок со всей Италии от желающих стать добровольцами. Возраст волонтеров самый разный — от 18 до 80 лет.

Организаторы соревнований позаботились о том, чтобы сделать передвижение по региону максимально удобным. Все волонтеры, а также участники игр и делегаты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Дополнительное транспортное обслуживание Игр обеспечат 280 автобусов, 300 автомобилей, 100 фургонов и более 100 такси.

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Российская сборная

Российская делегация на Студенческих играх в Неаполе насчитывает 361 человека, включая официальных лиц, тренеров, массажистов и врачей. Бороться за награды турнира будут 275 спортсменов. В состав национальной сборной вошли семь заслуженных мастеров спорта, 40 мастеров спорта международного класса и 129 мастеров спорта. Российские спортсмены будут выступать во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено.

На прошлой Универсиаде российская делегация была более многочисленной — 517 человек, из которых 348 — спортсмены. Россияне завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете.

По словам президента Российского студенческого спортивного союза Сергея Сейранова, уменьшение количества участников по сравнению с прошлой Универсиадой связано с сокращением квот в ряде видов спорта. Такое ужесточение квот произошло из-за сложностей с проживанием спортсменов.

Сборная России уже начала турнир с побед — ватерполисты обыграли команду Великобритании в первом матче группового этапа. Встреча группы А завершилась со счетом 25:1.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м — Казань.