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10:18 (мск), источник: ТАСС

Финал зимней Спартакиады учащихся России в 2020 году пройдет в Красноярске

ТАСС, 4 июля. Финальные соревнования зимней Спартакиады учащихся России, которые запланированы на март 2020 года, пройдут в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: Reuters

«В связи с решением конкурсной комиссии Минспорта России перенесено место проведения финала Х зимней Спартакиады учащихся России (16—21 марта 2020 года) из города Старый Оскол в город Красноярск», — говорится в сообщении.

В Красноярске в марте 2019 года прошла зимняя Универсиада. Также в сезоне-2019/20 Красноярск примет два этапа Кубка мира по фристайлу.

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