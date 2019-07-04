Финал зимней Спартакиады учащихся России в 2020 году пройдет в Красноярске

«В связи с решением конкурсной комиссии Минспорта России перенесено место проведения финала Х зимней Спартакиады учащихся России ( 16—21 марта 2020 года) из города Старый Оскол в город Красноярск», — говорится в сообщении.

В Красноярске в марте 2019 года прошла зимняя Универсиада. Также в сезоне-2019/20 Красноярск примет два этапа Кубка мира по фристайлу.