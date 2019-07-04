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4 июля, источник: Sport24

Орлов: Лучше бы заплатили денег Родченкову, и все перестали бы говорить про допинг в России

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков предположительно занимался изготовлением для российских спортсменов стероидного коктейля «Дюшес».

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WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил

«Вот говорят, это государственная [программа]. Когда попадается спортсмен или тренер — то это одиночки, а когда десятки, сотни нарушений, то, значит, это централизованно все?! И еще не все пробы посмотрели.

Родченков же сам рассказывал, что ему обещали большие деньги за «Дюшес». Он здорово варил его, но ему не дали денег. Он уехал и сдал все, потому что с ним не рассчитались. Правильно говорят: скупой платит дважды. Вот теперь мы расплачиваемся. Лучше бы заплатили деньги, и все замолчалось бы.

Допинга, к сожалению, не станет меньше. Идея Пьера де Кубертена, восстановившего олимпийское движение, в том, что это любительский спорт, спорт энтузиастов. И самое главное не победа, а участие. А когда появилось слово «профессионал», все стали мерить деньгами. Были нарушения, есть и будут, во всех странах", — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

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