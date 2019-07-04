Орлов: Лучше бы заплатили денег Родченкову, и все перестали бы говорить про допинг в России

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков предположительно занимался изготовлением для российских спортсменов стероидного коктейля «Дюшес».

Видео WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил

«Вот говорят, это государственная [программа]. Когда попадается спортсмен или тренер — то это одиночки, а когда десятки, сотни нарушений, то, значит, это централизованно все?! И еще не все пробы посмотрели.

Родченков же сам рассказывал, что ему обещали большие деньги за «Дюшес». Он здорово варил его, но ему не дали денег. Он уехал и сдал все, потому что с ним не рассчитались. Правильно говорят: скупой платит дважды. Вот теперь мы расплачиваемся. Лучше бы заплатили деньги, и все замолчалось бы.