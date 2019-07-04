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4 июля, источник: ТАСС

Экс-губернатор Рио: Попов и Бубка получили деньги за голоса при выборе столицы ОИ-2016

ТАСС, 4 июля. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что ряд членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Об этом во время судебного заседания заявил Кабрал, которого цитирует газета UOL.

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Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), они проходили в три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. В первом раунде выбыл американский Чикаго, при этом наибольшее количество голосов набрал Мадрид. Во втором раунде выбыл Токио, а победил Рио-де-Жанейро практически с двукратным перевесом (46 голосов против 29 у Мадрида). В заключительном раунде Рио-де-Жанейро победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

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Рио через год после Олимпиады

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент действующим главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», — сказал Кабрал.

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По словам Кабрала, Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на $1,5 млн.

Следом глава штата спросил Нузмана о гарантиях того, что кандидатура Рио-де-Жанейро получит дополнительные голоса. В ответ глава НОК Бразилии сообщил, что Рио получит голоса от африканских членов МОК и представителей легкой атлетики.

Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа 2016 года и были первыми летними олимпийскими соревнованиями в Южной Америке.

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