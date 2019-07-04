Экс-губернатор Рио: Попов и Бубка получили деньги за голоса при выборе столицы ОИ-2016
ТАСС, 4 июля. Бывший губернатор
ТАСС, 4 июля. Бывший губернатор
Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), они проходили в три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. В первом раунде выбыл американский Чикаго, при этом наибольшее количество голосов набрал Мадрид. Во втором раунде выбыл Токио, а победил
«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент действующим главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», — сказал Кабрал.
Следом глава штата спросил Нузмана о гарантиях того, что кандидатура
Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.
Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа 2016 года и были первыми летними олимпийскими соревнованиями в Южной Америке.