Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
11:00 (мск), источник: ЕАН

Экс-губернатор Рио: уральский пловец голосовал за взятку при выборе места Олимпиады

Экс-губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги во время голосования за место проведения летних Олимпийских игр 2016 года, пишет ТАСС со ссылкой на газету газета UOL.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом Сержио Кабрал, сам обвиняемый в коррупции, сообщил во время судебного заседания.

По его словам, голоса покупали во время заключительного раунда. За Олимпиаду тогда боролись Рио-де-Жанейро и Мадрид. Они набрали соответственно 66 и 32 голоса.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент действующим главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», — сказал Кабрал на допросе, проведенном по инициативе защиты экс-губернатора, который хочет заключить сделку со следствием.

Он заявил, что Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на $1,5 млн. Следом глава штата спросил Нузмана о гарантиях того, что кандидатура Рио-де-Жанейро получит дополнительные голоса. Тот пообещал, что Рио получит голоса от африканских членов МОК и представителей легкой атлетики.

 Как Куйвашев: «политический»
Свердловская область завершает год с
Черчесов: ЧМ нам подарили. На Евро надо выходить самим
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
В тени Медведевой и Загитовой: куда пропала Сотскова?
Стали известны слова Месси в раздевалке после проигрыша Бразилии
Черчесов: Напрягает, что три игрока сборной сейчас без клуба
Подборка недорогих рюкзаков на все случаи жизни
Гризманн заработает 105 млн евро за пять лет в «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь