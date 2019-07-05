Экс-губернатор Рио: уральский пловец голосовал за взятку при выборе места Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Об этом Сержио Кабрал, сам обвиняемый в коррупции, сообщил во время судебного заседания.

По его словам, голоса покупали во время заключительного раунда. За Олимпиаду тогда боролись Рио-де-Жанейро и Мадрид. Они набрали соответственно 66 и 32 голоса.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент действующим главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», — сказал Кабрал на допросе, проведенном по инициативе защиты экс-губернатора, который хочет заключить сделку со следствием.