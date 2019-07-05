Экс-губернатор Рио: уральский пловец голосовал за взятку при выборе места Олимпиады

Об этом Сержио Кабрал, сам обвиняемый в коррупции, сообщил во время судебного заседания.
По его словам, голоса покупали во время заключительного раунда. За Олимпиаду тогда боролись
«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент действующим главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество», — сказал Кабрал на допросе, проведенном по инициативе защиты
Он заявил, что Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на $1,5 млн. Следом глава штата спросил Нузмана о гарантиях того, что кандидатура