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5 июля, источник: Спорт РИА Новости

Поздняков: Обвинения в адрес Попова и Бубки требуют разбирательства

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что Александр Попов и Сергей Бубка не замешаны в ситуации с возможным подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) при выборах Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр-2016, и обвинения в их адрес не имеют ничего общего с реальностью.

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Источник: РИА "Новости"

«По поводу обвинений в адрес ряда членов МОК, в том числе Александра Попова, могу сказать, что такого рода ситуации всегда носят очень деликатный характер и требуют аккуратного, тщательного разбирательства. Бросить тень на имена сегодня проще простого. И Александр, и Сергей Бубка — выдающиеся спортсмены, уважаемые во всем мире люди. Хотелось бы надеяться, что прозвучавшие обвинения не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Поздняков РИА Новости.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что некоторые члены МОК, в том числе Попов и Бубка, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Олимпиады 2016 года. По словам Кабрала, девяти членам МОК было выплачено в общей сложности около 2 миллионов долларов. Об этом экс-чиновник заявил во время судебного заседания.

Четырехкратный олимпийский чемпион Попов в пятницу сказал РИА Новости, что не голосовал на выборах столицы летней Олимпиады 2016 года за Рио-де-Жанейро. Бубка также отверг заявление о своей причастности к подкупу.

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