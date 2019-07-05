Поздняков: Обвинения в адрес Попова и Бубки требуют разбирательства

Источник: РИА "Новости"

«По поводу обвинений в адрес ряда членов МОК, в том числе Александра Попова, могу сказать, что такого рода ситуации всегда носят очень деликатный характер и требуют аккуратного, тщательного разбирательства. Бросить тень на имена сегодня проще простого. И Александр, и Сергей Бубка — выдающиеся спортсмены, уважаемые во всем мире люди. Хотелось бы надеяться, что прозвучавшие обвинения не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Поздняков РИА Новости.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что некоторые члены МОК, в том числе Попов и Бубка, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Олимпиады 2016 года. По словам Кабрала, девяти членам МОК было выплачено в общей сложности около 2 миллионов долларов. Об этом экс-чиновник заявил во время судебного заседания.