Политический заговор? Почему Попова обвинили в продаже Игр
В России бурно отреагировали на обвинения олимпийских чемпионов Александра Попова и Сергея Бубки в получении взятки в обмен на выбор
В России бурно отреагировали на обвинения олимпийских чемпионов Александра Попова и Сергея Бубки в получении взятки в обмен на выбор
Обвинение четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки в получении взятки при выборе
При этом интересно, что Кабрал заявил о причастности девяти членов Международного олимпийского комитета (МОК) к произошедшему, однако назвал имена только Попова и Бубки.
Согласно словам
Деньги для подкупа функционеров якобы предоставил бразильский предприниматель Артур Соарес, а занимавший в те времена пост президента Бразилии Лула да Силва был осведомлен о ситуации. Бубка и Попов полностью отвергают все обвинения.
Легендарный отечественный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, а ныне — депутат Госдумы Сергей Чепиков в интервью «Газете.Ru» рассказал, каким Попов является человеком.
«Я знаю Попова как честного и порядочного человека, отзывчивого друга. Мы не раз принимали участие в его турнирах на Кубок Александра Попова (международные детские соревнования по летним видам спорта. — “Газета.Ru”). Он очень много делает для развития плавания и развития детского спорта. Поэтому мне кажется, что такие обвинения не обоснованы. В ситуации с Поповым это невозможно», — сказал Чепиков.
При этом он согласен с мнением, что произошедшее может быть попыткой давления на Россию со стороны стран Запада.
«Мы сами видим, что дискредитация нашей страны много кому выгодна. Давление на Россию продолжается — на Западе никому не нужна такая большая, сильная и независимая страна. У нас существуют разногласия по культурным, семейным ценностям и другим направлениям. Мы не идем в ногу с европейскими странами и с Соединенными Штатами, поэтому это будет продолжаться, но нужно быть готовыми», — подытожил чемпион.
Выборы страны проведения Олимпийских игр — 2016 состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК. По итогам трех раундов победной оказалась заявка бразильцев.
Не остался в стороне от обвинений в адрес Попова и бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.
«Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК в Лозанне, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить», — цитирует Смирнова ТАСС.
Возвращаясь к словам Чепикова о давлении на Россию, можно отметить, что не все склоняются к этому варианту развития событий. Так, заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев рассказал, что не видит в ситуации с Поповым политического подтекста.
«Не думаю, что это
Он также подчеркнул, дело рассматривается в рамках причастности Кабрала к другим преступлениям. Лебедев считает, что выявить настоящих виновников будет тяжело, так как прошло много времени.
Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова отметила, что дача взятки члену МОК — это проблематичная схема. Сама она не знает, как это можно провернуть.
«Я не могу себе представить, как можно членам МОК дать деньги. Это как? Ты проголосуешь за нас, и вот тебе деньги? Очень странно. Члены МОК ценят свое место, это ведь и престижно, и ты представляешь страну. Как это может происходить — для меня загадка. Не понимаю, как можно пойти на подобное», — сказала спортсменка.
Попов, уже анонсировавший подачу иска о защите чести и достоинства, до сих пор является почетным членом МОК. Во время карьеры он 21 раз завоевывал золотую медаль первенства Европы, шесть раз становился чемпионом мира и четырежды — Игр.
Антон Борисов