Политический заговор? Почему Попова обвинили в продаже Игр

Источник: РИА "Новости"

Обвинение четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки в получении взятки при выборе страны-хозяйки летних Олимпийских игр — 2016 вызвало серьезные волнения в российском спорте. Напомним, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, отбывающий срок за коррупцию, в ходе дачи показаний о ситуации с Играми-2016 заявил, что Попов и Бубка якобы получили взятки в обмен на свои голоса.

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При этом интересно, что Кабрал заявил о причастности девяти членов Международного олимпийского комитета (МОК) к произошедшему, однако назвал имена только Попова и Бубки.

Согласно словам экс-политика, представители Бразилии заплатили в общей сложности $2 млн тогдашнему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку, который будто бы должен был договориться с членами МОК о «правильных» голосах и часть средств передать им.

Деньги для подкупа функционеров якобы предоставил бразильский предприниматель Артур Соарес, а занимавший в те времена пост президента Бразилии Лула да Силва был осведомлен о ситуации. Бубка и Попов полностью отвергают все обвинения.

Свою поддержку Попову, который являлся членом МОК с 2000 по 2016 год, выразили многие российские общественные деятели и прославленные спортсмены.

Легендарный отечественный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, а ныне — депутат Госдумы Сергей Чепиков в интервью «Газете.Ru» рассказал, каким Попов является человеком.

«Я знаю Попова как честного и порядочного человека, отзывчивого друга. Мы не раз принимали участие в его турнирах на Кубок Александра Попова (международные детские соревнования по летним видам спорта. — “Газета.Ru”). Он очень много делает для развития плавания и развития детского спорта. Поэтому мне кажется, что такие обвинения не обоснованы. В ситуации с Поповым это невозможно», — сказал Чепиков.

При этом он согласен с мнением, что произошедшее может быть попыткой давления на Россию со стороны стран Запада.

«Мы сами видим, что дискредитация нашей страны много кому выгодна. Давление на Россию продолжается — на Западе никому не нужна такая большая, сильная и независимая страна. У нас существуют разногласия по культурным, семейным ценностям и другим направлениям. Мы не идем в ногу с европейскими странами и с Соединенными Штатами, поэтому это будет продолжаться, но нужно быть готовыми», — подытожил чемпион.

Выборы страны проведения Олимпийских игр — 2016 состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК. По итогам трех раундов победной оказалась заявка бразильцев.

Любопытно, что Рио-де-Жанейро набрал 66 голосов, что на 34 больше, чем у ближайшего преследователя — Мадрида. Если верить Кабралу, то Бразилия решилась на подкуп, поскольку подозревала, что члены МОК больше расположены к европейским странам.

Не остался в стороне от обвинений в адрес Попова и бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

«Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК в Лозанне, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить», — цитирует Смирнова ТАСС.

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Возвращаясь к словам Чепикова о давлении на Россию, можно отметить, что не все склоняются к этому варианту развития событий. Так, заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев рассказал, что не видит в ситуации с Поповым политического подтекста.

«Не думаю, что это какой-то политический заговор против нашей страны или попытка повлиять на наше участие в Играх. Кабрал ведь назвал не только нашу страну причастной к этому скандалу, но и несколько других. Не исключаю, что это может быть провокацией, чтобы пойти на сделку с правосудием и вывести себя из-под удара, хотя он уже получил какой-то заоблачный срок», — приводит слова политика Sport24.

Он также подчеркнул, дело рассматривается в рамках причастности Кабрала к другим преступлениям. Лебедев считает, что выявить настоящих виновников будет тяжело, так как прошло много времени.

В ИААФ ситуацию комментировать отказались до выяснения обстоятельств.

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова отметила, что дача взятки члену МОК — это проблематичная схема. Сама она не знает, как это можно провернуть.

«Я не могу себе представить, как можно членам МОК дать деньги. Это как? Ты проголосуешь за нас, и вот тебе деньги? Очень странно. Члены МОК ценят свое место, это ведь и престижно, и ты представляешь страну. Как это может происходить — для меня загадка. Не понимаю, как можно пойти на подобное», — сказала спортсменка.

Попов, уже анонсировавший подачу иска о защите чести и достоинства, до сих пор является почетным членом МОК. Во время карьеры он 21 раз завоевывал золотую медаль первенства Европы, шесть раз становился чемпионом мира и четырежды — Игр.