МОК снял отстранение с Национального олимпийского комитета Кувейта

В октябре 2015 года исполнительный комитет МОК дисквалифицировал НОК Кувейта для защиты олимпийского движения в стране от чрезмерного государственного вмешательства.

В августе 2018 года МОК снял временное отстранение с НОК Кувейта, что позволило спортсменам страны принять участие в Азиатских играх и Юношеских олимпийских играх в 2018 году. После данного решения была сформирована дорожная карта для полноценного снятия отстранения.