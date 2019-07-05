Россию на Паралимпийских играх в Токио представят около 500 спортсменов
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Около 500 спортсменов представят Россию на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил первый
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Около 500 спортсменов представят Россию на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил первый
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. За время отстранения ПКР российские паралимпийцы были лишены возможности выступать на самых престижных соревнованиях, среди которых летние Игры 2016 года в
«На Игры в
«Хочу отметить, что по 17 видам спорта из 18, не входящим в прямое управление Международного паралимпийского комитета, российские спортсмены выступали и продолжают выступать во всех отборочных соревнованиях к Играм-2020. На сегодняшний день россияне завоевали несколько квот на участие в Играх-2020 — одну мужскую и одну женскую в велоспорте, восемь квот в стрельбе из лука, в Токио поедут женские сборные по волейболу сидя и голболу», — добавил Рожков.
Первый
Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов.