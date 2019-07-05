Россию на Паралимпийских играх в Токио представят около 500 спортсменов

Источник: РИА "Новости"

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. За время отстранения ПКР российские паралимпийцы были лишены возможности выступать на самых престижных соревнованиях, среди которых летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Лишь немногим удалось добиться права принять участие в зимней Паралимпиаде в Пхёнчхане, но только в нейтральном статусе.

«На Игры в Рио-де-Жанейро должна была поехать делегация около 450 человек, по предварительному анализу сейчас мы можем сказать, что делегация спортсменов на Игры в Токио составит около 500 человек, — сказал Рожков. — Из 22 видов спорта мы предполагаем, что будем участвовать в 19 или 20. Появилось очень много молодых спортсменов, потому что за эти три года мы увеличили внутрироссийский календарь, было много неофициальных международных встреч, особенно в тех летних видах спорта, которые входят в прямое управление МПК — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг и пулевая стрельба. Наши спортсмены продолжали тренироваться и участвовать в соревнованиях, но внутри страны, а так как наша команда была и остается сильнейшей в мире, то и сильнейшие спарринги у нас в России».

«Хочу отметить, что по 17 видам спорта из 18, не входящим в прямое управление Международного паралимпийского комитета, российские спортсмены выступали и продолжают выступать во всех отборочных соревнованиях к Играм-2020. На сегодняшний день россияне завоевали несколько квот на участие в Играх-2020 — одну мужскую и одну женскую в велоспорте, восемь квот в стрельбе из лука, в Токио поедут женские сборные по волейболу сидя и голболу», — добавил Рожков.

Первый вице-президент ПКР подчеркнул, что у российских спортсменов есть перспективы и в новых паралимпийских видах спорта. «Решением МПК в программу Игр в Токио были включены новые виды спорта — бадминтон и тхэквондо, в которых россияне также преуспевают. Паратхэквондо мы стали развивать не так давно, примерно шесть лет назад, но уже неоднократно выигрывали командный чемпионат мира, с каждого чемпионата мира сборная команда привозит 5−6 золотых медалей. Более скромные результаты в бадминтоне, но у нас хороший тренерский состав, наши ребята прогрессируют и неплохо выступают на международных соревнованиях», — заключил Рожков.