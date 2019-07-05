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5 июля, источник: ТАСС

Глава ПКР не сомневается в участии российских паралимпийцев в Играх в Токио

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российские спортсмены не должны столкнуться с проблемами участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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Источник: РИА "Новости"

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Членство было восстановлено 15 марта, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер. Это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных стартах под флагом страны. Чтобы избежать повторных санкций, российское паралимпийское движение должно выполнить семь требований, выдвинутых МПК.

«Мы допущены к следующим летним и зимним Паралимпийсим играм, хотя там есть определенные условия, которые мы выполняем, — сказал Лукин. — Пока у меня лично нет опасений, что может что-то случиться, что нам помешает достойно принимать участие в Играх».

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. На Играх будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов. В программу Игр включены два новых вида спорта — бадминтон и тхэквондо.

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