Глава ПКР не сомневается в участии российских паралимпийцев в Играх в Токио

Источник: РИА "Новости"

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Членство было восстановлено 15 марта, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер. Это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных стартах под флагом страны. Чтобы избежать повторных санкций, российское паралимпийское движение должно выполнить семь требований, выдвинутых МПК.

«Мы допущены к следующим летним и зимним Паралимпийсим играм, хотя там есть определенные условия, которые мы выполняем, — сказал Лукин. — Пока у меня лично нет опасений, что может что-то случиться, что нам помешает достойно принимать участие в Играх».