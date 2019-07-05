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5 июля, источник: ТАСС

Россияне завоевали восемь наград во второй медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 5 июля. Российские спортсмены завоевали восемь наград во второй соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг было разыграно 16 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

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Золотые медали российской команде принесли Григорий Тарасевич в плавании на 100 м на спине и дзюдоист Евгений Прокопчук, выступающий в весовой категории до 73 кг. В соревнованиях дзюдоисток бронзовые медали завоевали Камила Бадурова (до 63 кг) и Наталья Голомидова (до 57 кг).

Серебряные медали по итогам второго дня в активе шпажиста Дмитрия Гусева, Кирилла Пригоды, занявшего второе место в плавании на 100 м кролем, Евгении Селезневой и Егора Лапина (прыжки с трехметрового трамплина в миксте). Также серебряную медаль завоевала женская сборная по спортивной гимнастике в составе Лилии Ахаимовой, Татьяны Набиевой и Ульяны Перебиносовой.

Бронзовыми призерами стали дзюдоистки Наталья Голомидова (до 57 кг) и Камила Бадурова (до 63 кг).

Российские баскетболистки уступили команде Португалии (54:75) в заключительном матче группового этапа и заняли второе место в группе В, мужская сборная победила аргентинцев (84:80) во второй встрече турнира. Женская российская команда по регби-7 разгромила команду Аргентины (41:7) в первом матче группового этапа, мужская сборная в первом матче была сильнее команды Румынии (33:5). Российские волейболистки начали турнир с победы над командой Таиланда со счетом 3−0 (25:14, 25:15, 25:19). В мужском турнире россияне также одержали победу над сборной Португалии (24:26, 25:15, 25:20, 25:17).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду, второе место занимает сборная США (5−2−2), третье — команда Китая (5−2−0). Российская команда идет четвертой.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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