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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Первое «золото» на Универсиаде-2019 позволило Казахстану подняться на 13-е место в медальном зачете

Казахстан в третий день Универсиады-2019, которая проходит в итальянском Неаполе, завоевал две медали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, первое «золото» на Универсиаде в копилку сборной Казахстана принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай, выступавший в абсолютной весовой категории.

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В финале он победил французского дзюдоиста Хадриена Ливольси.

Первую же медаль для Казахстана на соревнованиях в Неаполе завоевала Сарсенкуль Рысбекова, ставшая третьей в стендовой стрельбе.

Благодаря этому Казахстан поднялся на 13-е место в общекомандном медальном зачете. Лидирует в медальном зачете сборная Японии, которая имеет в своем активе 12 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.

На втором месте располагается команда Китая (9−2−0), на третьем — американцы (7−2−4), а на четвертом Россия (3−10−11).

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