Первое «золото» на Универсиаде-2019 позволило Казахстану подняться на 13-е место в медальном зачете
Казахстан в третий день Универсиады-2019, которая проходит в итальянском Неаполе, завоевал две медали, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан в третий день Универсиады-2019, которая проходит в итальянском Неаполе, завоевал две медали, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, первое «золото» на Универсиаде в копилку сборной Казахстана принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай, выступавший в абсолютной весовой категории.
В финале он победил французского дзюдоиста Хадриена Ливольси.
Первую же медаль для Казахстана на соревнованиях в Неаполе завоевала Сарсенкуль Рысбекова, ставшая третьей в стендовой стрельбе.
Благодаря этому Казахстан поднялся на 13-е место в общекомандном медальном зачете. Лидирует в медальном зачете сборная Японии, которая имеет в своем активе 12 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.
На втором месте располагается команда Китая (9−2−0), на третьем — американцы (7−2−4), а на четвертом Россия (3−10−11).