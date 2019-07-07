Первое «золото» на Универсиаде-2019 позволило Казахстану подняться на 13-е место в медальном зачете

Так, первое «золото» на Универсиаде в копилку сборной Казахстана принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай, выступавший в абсолютной весовой категории.

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В финале он победил французского дзюдоиста Хадриена Ливольси.

Первую же медаль для Казахстана на соревнованиях в Неаполе завоевала Сарсенкуль Рысбекова, ставшая третьей в стендовой стрельбе.

Благодаря этому Казахстан поднялся на 13-е место в общекомандном медальном зачете. Лидирует в медальном зачете сборная Японии, которая имеет в своем активе 12 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.