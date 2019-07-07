Японского чиновника обвинили в коррупции. Он заплатил $2 млн за голоса при выборе ОИ-2020
Цунэкадзу Такэду пришлось уйти с поста.
Цунэкадзу Такэду пришлось уйти с поста.
Эта история началась еще в 2013 году. 7 сентября проходило голосование за право провести Олимпиаду-2020.
В день голосования Ламин Диак, на тот момент президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и один из членов Международного олимпийского комитета (МОК), получил короткое электронное письмо.
«По сообщениям вашего африканского коллеги, шейх Ахмад (на тот момент член МОК и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Кувейта. — Sport24) делает все, чтобы африканцы проголосовали за Мадрид! Мы должны заблокировать его во время перерыва. Подпись: «Массата».
Диак ответил лаконично: «Мы можем поговорить об этом после сессии».
Судя по всему, отправитель очень нервничал. Все планы срывались. Его имя, кстати, не секрет. Это сын Диака Папа Массата — бывший маркетинговый консультант IAAF, который сейчас скрывается в Сенегале.
Но незадолго до решающего голосования на счет сингапурской компании Black Tidings поступили деньги, которые сын Диака должен был перевести голосующим. Только потом он провел встречу с десятью членами МОК из африканских стран, где они и договорились поддержать Токио. Шейх тоже изменил свое мнение.
К такому выводу французская прокуратура пришла, правда, только спустя три года после выборов. Обвинили в даче взятки ($2 млн) главу Национального олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэду. Сумма, кстати, такая же, какую бразильцы, по словам
В феврале 2017-го Цунэкадзу дал показания Генеральной прокуратуре Токио, а в декабре 2018 года следователям Национальной финансовой прокуратуры. Но убедительно объяснить эти странные переводы японец не смог. Его обвинили в коррупционном сотрудничестве с Папой Массатой.
«Мне очень больно, что скандал вызвал такую шумиху по всему миру в преддверии Игр, которые пройдут в следующем году. Я передам пост председателя НОК молодому и подходящему для этой должности лидеру, который откроет для Японии новую эпоху», — заявил Такэда.
Хотя еще в январе Такэда собирался остаться во главе НОК до домашней Олимпиады. Ему даже подготовили специальное отступление, чтобы в возрасте 71 года он смог продолжать работать. Ограничение по возрасту — 70 лет. Но не срослось.
Такэда занимал должность спортивного директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Нагано-1998. С 2001 года в качестве члена МОК координировал подготовку к Олимпиадам в Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.
Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.