Казахстан выиграл вторую медаль за день на Универсиаде-2019

В финале упражнений на перекладине казахстанец занял второе место с результатом 14,675 балла. Победителем этом виде стал Чиа-Хунг Тангу из Тайпея, третье место досталось россиянину Ивану Стретовичу.

Ранее Карими занял пятое место в многоборье, седьмое в вольных упражнениях и четвертое в соревнованиях на брусьях.

Это уже вторая медаль для Казахстана от команды по спортивной гимнастике на Универсиаде. Ранее сегодня, 7 июля, «серебро» в копилку сборной в упражнениях на коне принес Нариман Курбанов.