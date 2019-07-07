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7 июля, источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл вторую медаль за день на Универсиаде-2019

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде-2019 в Неаполе (Италия), сообщает Olympic.kz.

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В финале упражнений на перекладине казахстанец занял второе место с результатом 14,675 балла. Победителем этом виде стал Чиа-Хунг Тангу из Тайпея, третье место досталось россиянину Ивану Стретовичу.

Ранее Карими занял пятое место в многоборье, седьмое в вольных упражнениях и четвертое в соревнованиях на брусьях.

Это уже вторая медаль для Казахстана от команды по спортивной гимнастике на Универсиаде. Ранее сегодня, 7 июля, «серебро» в копилку сборной в упражнениях на коне принес Нариман Курбанов.

Кроме этого, в активе казахстанцев еще две медали — «золото» у дзюдоиста Галымжана Кырыкбая и «бронза» у Сарсенкуль Рысбековой, ставшей третьей в стендовой стрельбе.

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