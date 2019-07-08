Россияне завоевали 19 наград в четвертый медальный день Универсиады в Неаполе

Источник: РИА "Новости"

В четверг было разыграно 30 комплектов медалей, российские спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград. Победителями стали пловцы Кирилл Пригода (200 м брассом) и Александр Кудашев (200 м баттерфляем), гимнаст Кирилл Прокопьев (вольные упражнения), мужская сборная России по дзюдо (Исмаил Часыгов, Евгений Прокопчук, Абас Азизов, Роман Донцов и Руслан Шахбазов) и женская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Анны Королевой, Дарьи Мартынюк, Марии Образцовой и Евгении Жарковой.

Серебряными призерами стали пловец Илья Хоменко (200 м на спине), гимнастка Лилия Ахаимова (опорный прыжок) и женская сборная России по дзюдо (Дарья Бобрикова, Наталья Голомидова, Камила Бадурова, Мадина Таймазова и Анна Гущина). Гимнаст Иван Стретович завоевал серебро в упражнении на брусьях и бронзу в упражнении на перекладине. Гимнастка Татьяна Набиева стала серебряным призером в упражнении на брусьях и завоевала бронзу в опорном прыжке. Гимнастка Ульяна Перебиносова выиграла две бронзовые награды (бревно и вольные упражнения).

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Бронзовыми призерами стали пловец Григорий Тарасевич (50 м на спине), женская сборная России по плаванию в составе Марии Баклаковой, Ирины Кривоноговой, Ирины Приходько и Елизаветы Клеванович (эстафета 4 по 200 м вольным стилем), женская сборная России по настольному теннису (Яна Носкова, Мария Маланина, Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская), прыгуны с трамплина Илья Смирнов и Дарья Сельвановская (прыжки с 10-метровой вышки в миксте) и женская сборная России по регби-7.

Мужская сборная России по футболу уступила команде Японии со счетом 1:4 в третьем матче группового этапа, но вышла в четвертьфинал соревнований со второго места. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Японии в четвертьфинале (83:89). Мужская сборная России по волейболу победила команду Китая в третьем матче группового турнира (3−0) и лидирует в группе, имея в активе три победы, а женская сборная обыграла команду Канады в третьем матче группы (3−0) и вышла в плей-офф с первого места. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Японии в полуфинале (0:14) и команде Франции в матче за третье место (10:12), а женская сборная проиграла японкам полуфинале (12:31), а затем победила сборную ЮАР в матче за третье место (12:10).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 19 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей, второе место занимает команда США (11−5−7), третье — сборная Китая (11−4−0). Российская команда идет четвертой, имея в активе наибольшее общее количество медалей — 43 награды (8−15−20).