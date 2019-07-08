Мэр Екатеринбурга: Объекты Универсиады должны быть готовы к началу 2023 года

«Построить все объекты надо в первом квартале 2023 года. Потом их испытывать, проводить спортивные соревнования и так далее. То есть тестировать», — сказал он.

Высокинский добавил, что власти города пока изучают две площадки, на которых должны будут проходить основные соревнования. Сделать выбор планируется в течение 3−4 месяцев. Инвестиции в подготовку оцениваются в «несколько десятков миллиардов рублей».

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.