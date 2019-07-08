Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
8Бразилия выиграла Кубок Америки
14:35 (мск), источник: ТАСС

Мэр Екатеринбурга: Объекты Универсиады должны быть готовы к началу 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Подготовка инфраструктуры летней Универсиады — 2023 в Екатеринбурге должна быть завершена в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам мэр города Александр Высокинский на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Наверх

«Построить все объекты надо в первом квартале 2023 года. Потом их испытывать, проводить спортивные соревнования и так далее. То есть тестировать», — сказал он.

Читайте также
Ожидаемый выбор. Екатеринбург стал столицей Всемирной летней универсиады — 2023

Высокинский добавил, что власти города пока изучают две площадки, на которых должны будут проходить основные соревнования. Сделать выбор планируется в течение 3−4 месяцев. Инвестиции в подготовку оцениваются в «несколько десятков миллиардов рублей».

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году — «Цифровое производство: интегрированные решения», страна-партнер — Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Нобель Арустамян: «Зенит» все еще хочет купить Миранчука
«Зенит» готов заплатить 13 миллионов евро за хавбека «Сампдории»
РБК: Ткачев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
Берни Экклстоун: Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой
Президент UFC Уайт подтвердил стычку Нурмагомедова и Диаса
Бывший игрок КХЛ дисквалифицирован на четыре года за допинг
Bild: «Динамо» может заплатить €6 млн за бразильского защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь