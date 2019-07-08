Результаты выступления белорусских атлетов на II Европейских играх превзошли ожидания болельщиков

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

«Перед стартом II Европейских игр планировали выступить не хуже, чем в Баку в 2015 году (43 медали), а в итоге результат выступления белорусских атлетов превзошел ожидания болельщиков и наши планы, — отметил Вячеслав Дурнов. — Для белорусской команды многие виды спорта стали медальными, за исключением отдельных: бадминтон, настольный теннис. По итогам II Европейских игр белорусские атлеты завоевали две лицензии на Олимпийские игры в Токио: Юрий Щербацевич в пулевой стрельбе и Татьяна Холодович в метании копья. В ближайшее время пригласим всех победителей и призеров игр в Минспорта, поблагодарим за выступление, положительные эмоции, которые они доставили всем болельщикам».

Читайте также В Минфине Белоруссии рассказали, сколько потратили на проведение Евроигр

Первый заместитель министра спорта и туризма поблагодарил также дирекцию Европейских игр, министерства и ведомства, которые были задействованы в подготовке и проведении столь масштабного спортивного форума.

Прошедшие Европейские игры, по словам Вячеслава Дурнова, положительно отразились на притоке туристов. «Наши спортивные объекты понравилась гостям. К примеру, один из самых крупных российских банков уже рассматривает возможность проведения в Минске корпоративной спартакиады, а это более 3 тыс. участников», — подчеркнул первый замминистра.

Белорусские атлеты по итогам игр вошли в число лидеров европейского и мирового спорта, завоевав 69 медалей: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Команда хозяев на спортивном форуме была представлена 221 спортсменом.

II Европейские игры в Минске прошли в Минске с 21 по 30 июня. 4 тыс. спортсменов из 50 государств соревновались в 15 видах спорта.